Distal Gsa fa tappa in Bit con i suoi brand e incontra il trade

Distal Gsa alla Bit, (Pad. 9P – Stand N03), incontra agenzie di viaggi, tour operator e operatori del settore per presentare aggiornamenti, strategie e novità dei brand che rappresenta, tra cui: Ethiopian Airlines, Biman Bangladesh Airlines, SriLankan Airlines, Medsky Airways e Qanot Sharq Airlines, oltre a numerosi altri marchi del settore travel.

In particolare, il general sales agent vanta una consolidata esperienza nel settore aviation e travel, perciò si propone al mercato italiano come partner strategico offrendo un supporto completo che integra attività commerciali, marketing e digital, con un approccio orientato alla crescita e alla visibilità dei propri partner.

Distal Gsa Italia rafforza inoltre la propria presenza nel segmento leisure e incoming con Distal Caribe, dmc e partner locale a Cuba, con servizi dedicati e assistenza operativa sul territorio.

«Bit rappresenta un appuntamento fondamentale per consolidare il dialogo con il trade e rafforzare le opportunità commerciali per i brand che rappresentiamo – dichiara Alessandra Pecci, member of the board e cmo & chro di Distal Gsa Italia – Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno con un’offerta sempre più strutturata, capace di integrare sviluppo commerciale e strategie di marketing e digital communication, per generare valore concreto e risultati misurabili sul mercato italiano».