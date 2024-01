Distensione Ryanair-Ota, ora l’accordo è con Kiwi

Da nemici ad amici. Ryanair cambia tutto e si accorda con la piattaforma Kiwi, fino a poco tempo fa definita dalla stessa compagnia aerea “Ota pirata”.

È la seconda partnership siglata in pochi giorni dalla low cost irlandese con un’online travel agency. Prima l’accordo con loveholidays, ora quello con Kiwi, che si impegna a garantire ora accesso diretto al sito web di Ryanair senza screenscraping, accettando di fornire ai propri clienti i prezzi applicati dalla compagnia per voli e servizi aggiuntivi, fornendo, inoltre, al vettore i dettagli di contatto e pagamento diretti e accurati del cliente.

E chissà che il cambio di rotta non sia legato agli ultimi risultati finanziari presentati da Ryanair, con un’importante crollo degli utili nel 2023.

In ogni caso, ecco il dettaglio del nuovo accordo, in base alla nota diffusa dalla compagnia: “I clienti Kiwi possono ora acquistare voli/servizi aggiuntivi Ryanair a prezzi reali (senza sovraccosti) tramite il sito web Kiwi e i clienti Kiwi avranno accesso diretto al loro account myRyanair e riceveranno tutte le informazioni sui voli Ryanair direttamente alla loro email da Ryanair. I clienti Kiwi non dovranno più completare il processo di verifica di Ryanair, cosa che i clienti delle Ota pirata non autorizzate devono continuare a fare. Oltre a questi vantaggi, l’accordo consente ai clienti di usufruire anche del servizio di interconnessione virtuale Kiwi, che permette di prenotare voli in coincidenza con riprotezione gratuita sul primo volo disponibile gestita da Kiwi in caso venisse perso il volo in connessione”.

La compagnia sottolinea anche che “questa partnership approvata dimostra come le Ota possano lavorare con Ryanair in modo trasparente, eliminando la necessità di pratiche anti-consumatore, offrendo al contempo ai passeggeri Kiwi l’accesso diretto ai prezzi bassi di Ryanair, senza costi addizionali”.

«Siamo lieti di annunciare questo nuovo accordo con Kiwi – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair – È un’ottima notizia per i clienti Kiwi che ora saranno in grado di prenotare voli, posti e bagagli ai prezzi bassi di Ryanair attraverso Kiwi con la massima trasparenza e con la certezza di ricevere tutte le informazioni importanti relative ai propri voli direttamente da Ryanair. Avranno inoltre accesso completo alla prenotazione tramite il loro account myRyanair. Ryanair si batte da tempo affinché tutti i consumatori siano protetti dai rincari e dalle truffe delle Ota pirata e affinché non vengano più forniti falsi contatti dei clienti e informazioni di pagamento alle compagnie aeree. Questa nuova partnership rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di tale protezione».

Golan Shaked, chief commercial officer di Kiwi ha aggiunto: «L’annuncio della collaborazione con Ryanair è positivo, ponendo fine a un periodo di attrito che ha avuto un impatto sui nostri clienti. Riflette il nostro impegno a stabilire relazioni con tutte le compagnie aeree a beneficio dei clienti e dei nostri obiettivi di business a lungo termine.