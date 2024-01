Divieto di surcharge violato, l’Agcom sanziona tre società

Violazione del divieto di surcharge. Per questo motivo l’Antitrust ha sanzionato tre società per complessivi 17.500 euro: Take it slowly by un’altra Sicilia, Sicilying S.r.l. e Ticketsms S.r.l. Secondo l’Autorità hanno applicato sovrapprezzi relativi allo strumento di pagamento usato dai consumatori al termine del processo d’acquisto di servizi del settore turistico e di biglietti per eventi.

Nel dettaglio, le imprese hanno previsto a carico del consumatore un supplemento di prezzo correlato allo strumento di pagamento prescelto (il cosiddetto surcharge o credit card surcharge), in contrasto con l’articolo 62 del Codice del consumo, secondo cui il beneficiario di un pagamento non può imporre ai consumatori spese relative all’utilizzo di determinati strumenti di erogazione.

L’Agcom ha accertato che le condotte dei tre operatori consistevano nel prevedere – in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni differenziate in base allo strumento di pagamento prescelto, a carico dell’acquirente, in alcuni casi senza specificarne l’importo.

Queste sanzioni fanno seguito a recenti interventi dell’Autorità nei confronti di operatori che applicavano spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento. In particolare Blupark S.r.l., con una sanzione di 50.000 euro, e De Pretto Eventi Store, il cui procedimento si è concluso con l’accettazione di impegni.