Dolomiti Superski, stagione al via il 25 novembre. E sciare costerà di più

Sci ai piedi già dal 25 novembre nel comprensorio di Dolomiti Sperski, tra i più estesi d’Europa, con 1.200 km di piste. Annunciata, infatti, l’apertura di gran parte degli impianti che garantirà quasi cinque mesi di stagione sulle piste dei 12 comprensori, dove si riporranno gli sci soltanto a fine aprile. Tra l’altro singole zone terranno aperti gli impianti addirittura fino al 1° maggio, condizioni meteo e di innevamento permettendo. Un’offerta neve potenziata con l’apertura di nuovi impianti e l’allestimento di innovativi sistemi di innevamento programmato per un investimento complessivo di 110 milioni di euro.

Molto esplicitamente il presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo, ha dichiarato: «Anche quest’anno, insomma, gli impiantisti di Dolomiti Superski hanno fatto i compiti a casa, come è nella tradizione ormai da sempre, per essere pronti al confronto con i competitor internazionali. I nostri clienti sono al centro dell’attenzione e ogni anno ci impegniamo per poter loro proporre qualcosa di nuovo».

Parte integrante del piano di investimenti strutturali del post Covid, sono i 4 nuovi impianti di risalita che andranno a sostituire quelli esistenti e oramai obsoleti. Tra questi spicca la nuova cabinovia a 10 posti con stazione intermedia “Plose 1+2” che collega la località di Sant’Andrea sopra Bressanone con l’area sciistica Plose nel comprensorio di Rio Pusteria – Bressanone, in Alto Adige.

In area bellunese, sarà operativa la nuova seggiovia quadriposto fissa “Casera dei Zorzi – Cornia”, nel comprensorio del Civetta e Val di Zoldo, che sostituirà l’omonima seggiovia biposto, andando a snellire notevolmente il collegamento tra le aree sciistiche di Zoldo e Palafavera.

Notevole anche lo sforzo per agevolare la fruizione del ‘prodotto-neve’ da parte dei clienti-sciatori con l’ausilio della tecnologia: a disposizione degli ospiti ci sarà la app My Dolomiti grazie alla quale ci si potrà orientare nei dodici comprensori e scegliere le piste da effettuare. Poi sul sito di Dolomiti Superski è disponibile uno strumento per calcolare i prezzi per gli skipass e altri servizi con una immediatezza di informazioni che consentirà allo sciatore di conoscere giorno per giorno le tariffe e le promozioni applicate.

Previsti anche dei rincari rispetto alla scorsa stagione, intorno al 10%: il prezzo per un abbonamento giornaliero sarà di 72 euro, che diventerà di 80 euro nell’alta stagione. Mentre per gli abbonamenti stagionali la tariffa toccherà i 952 euro. Ovviamente è prevista una scontistica, come sempre, per gli under 12 e gli under 16.