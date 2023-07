Domaine de Fontenille apre nel Chianti il boutique hotel Pieve Aldina

Nuovo boutique hotel, il Pieve Aldina, per il Gruppo francese Domaine de Fontenille: sorge accanto al borgo medievale di Radda in Chianti, lungo la Chiantigiana, la strada del vino che collega Firenze a Siena.

Il progetto porta la firma di Pierattelli Architetture, studio di architettura con sede a Firenze e Milano che ha curato la ristrutturazione e l’interior degli spazi, preservandone i tratti originali. Circondato da 40 ettari di uliveti, Pieve Aldina fa parte della prestigiosa collezione Relais & Châteaux e conta 22 tra camere e suite, una piscina esterna, una Spa e un ristorante.

Ex complesso vescovile è formato da tre edifici risalenti al XII secolo, il boutique hotel trasmette ai visitatori l’identità e la peculiarità di un contesto antico, quasi immutato nei secoli, dove riappropriarsi dello scorrere del tempo.

Nelle 22 stanze, Pierattelli Architetture ha messo al centro purezza stilistica e gusto contemporaneo, scegliendo arredi sobri e dalle linee pulite, con una predilezione per i colori della terra, come il verde salvia, oltre a variazioni di beige, bianco e marrone, e con materiali propri del territorio, come il cotto per i pavimenti, l’intonaco di calce per le pareti, il legno per gli infissi e i battiscopa dipinti. Alle pareti donano un tocco sofisticato le opere dell’artista parigina Dune Varela, stampate su lastre di marmo di Carrara e gli erbari di Stéphanie Montaigu, che incolla immagini di fiori e sculture antiche sulle pagine ingiallite di vecchi libri.

Dotata di due sale massaggi, sauna, bagnoturco e doccia emozionale, la Spa ha tutto il necessario per rendere il soggiorno ancora più rilassante. Quanto all’esperienza gastronomica il luogo dove un tempo venivano depositati gli attrezzi agricoli e lasciate le olive prima della spremitura è stato trasformato nel ristorante “Le Rondini”, curato dallo chef Flavio Faedi.

Il ristorante propone la tipica cucina toscana con piatti come la panzanella tradizionale, la pappa al pomodoro, i pici freschi, la fiorentina di chianina, utilizzando solo materie prime provenienti da produttori locali. Presente nell’hotel anche un’enoteca in cui assaggiare vini, formaggi e salumi del territorio.