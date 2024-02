Sciopero aereo, coinvolti 120.000 passeggeri: sos rimborsi

Nuova giornata complicata sul fronte del trasporto aereo. Venerdì 9 febbraio sciopero di 24 ore delle società di handling di Milano Malpensa e Linate, indetto da Ost Cub Trasporti, Flai, Adl, Ugl-Ta, Ost, Fit-Cisl, e Usb. A Linate, inoltre, dalle 11 alle 15, fermi anche gli addetti alla vigilanza Italpol. Inoltre, sciopero nazionale del personale navigante di condotta di Air Dolomiti dalle 12.30 alle 16.30. La protesta si aggiunge allo stop di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroporti.

Previste le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. L’intero elenco è consultabile all’interno del sito web di Enac.

Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 120.000 passeggeri subiranno un disservizio per lo sciopero. I vettori dovrebbero però fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

In caso di sciopero aereo, ricorda ItaliaRimborso, il viaggiatore non ha diritto alla compensazione pecuniaria, ma può acquistare, a proprie spese, un volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. Le somme possono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.

“Nei casi di scioperi – sottolinea Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – il passeggero può subire un ritardo o una cancellazione del volo. Qualora non fosse riprotetto dal vettore aereo con un nuovo volo, il passeggero può sostenere tutte le spese per raggiungere la meta prefissata. In questo caso sarà poi possibile avviare un reclamo di rimborso, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad un claim company”.

Per ulteriori dettagli sul rimborso delle spese sostenute in riferimento allo sciopero aereo consultare il link: rimborso sciopero aerei.