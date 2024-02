Dorchester apre il primo hotel a Dubai: debutto in Medio Oriente

Dorchester Collection apre il suo primo hotel in Medio Oriente. The Lana, a Dubai, ha accolto i suoi primi ospiti dal primo febbraio: posizionato sul lungofiume davanti a Marasi Bay, offre una splendida vista sul Burj Khalifa.

Decimo hotel di Dorchester Collection, è un gioiello architettonico progettato dallo studio Foster+Partners. Rappresenta la massima espressione dell’ospitalità di qualità e dei soggiorni di lusso. Ha 225 tra stanze e suite e otto locali (ristoranti e bar), quattro delle quali ideate dagli chef più famosi al mondo. The Lana è un edificio di 30 piani per il quale il gruppo Foster + Partners ha preso ispirazione dal mutevole skyline di Dubai.

I sofisticati interni sono stati progettati dal famoso team di architetti parigino Gilles & Boissier e comprendono una collezione di 50 opere d’arte accuratamente selezionate e commissionate da artisti locali o di fama mondiale. Ogni camera dispone di una terrazza esterna e di vetrate a tutta altezza che forniscono luce naturale e viste spettacolari.

A partire dal mese di aprile 2024, del The Lana farà parte anche il primo centro benessere Dior degli Emirati Arabi. Con cinque sale per trattamenti e una suite per coppie, la posizione elevata consente alla luce di inondare l’interno e sfrutta la rinomata eleganza della Maison Dior.

«Accogliendo i nostri primi ospiti in Medio Oriente, abbiamo dato inizio a una nuova era per la storia del nostro gruppo – sottolinea il presidente della Dorchester Collection, Christopher Cowdray – L’apertura del The Lana è stata una delle più attese dell’anno e siamo certi che verrà celebrato per il suo design innovativo, la magnifica posizione in una delle città più vive del mondo e il contesto della ristorazione, che farà ancora di più da calamita per l’attenzione locale e internazionale».

The Lana è gestito per conto di Omniyat e il fondatore e presidente, Mahdi Amjad, ha dichiarato: «L’apertura del The Lana nella Marasi Bay Marina rappresenta il nostro desiderio di trasformare l’area nel fulcro del lusso estremo nel cuore di Dubai; vogliamo dare l’idea di ciò che la città è: il luogo ideale per coloro che cercano una vita all’insegna della raffinatezza».