Dossier Ita-Lufthansa, l’Ue promette: «Tempi rapidi per l’esame»

Tempi rapidi per l’esame del dossier Ita-Lufthansa da parte della Commissione Ue. Lo ha promesso esplicitamente il Commissario Ue per la concorrenza, Didier Reynders, nel corso di un incontro stampa a Bruxelles: «Siamo entrati in una fase ufficiale e siamo consapevoli che si tratta di un fascicolo importante. Ecco perché procederemo il più velocemente possibile».

Ma Reynders non ha commentato le indiscrezioni relative alle condizioni dell’approvazione della fusione, legate alla cessione di slot da parte di Ita e Lufthansa su Milano e Monaco, come ventilato da più parti, limitandosi a chiarire: «Stiamo ovviamente valutando tutte le sovrapposizioni nelle diverse rotte e la situazione negli aeroporti ove operano le due compagnie, come è stato sempre fatto in passato. Ma ne discuteremo con le aerolinee interessate. Al momento intendiamo analizzare le proposte fatte dalle parti, mentre siamo aperti a lavorare attivamente per andare il più velocemente possibile, perchè si tratta di una operazione che interessa non solo due aerolinee, ma tutto il trasporto aereo. Esamineremo anche i “rimedi aggiuntivi” proposti dalle stesse compagnie per agevolare il giudizio finale».

Reynders, che ha la delega alla concorrenza mentre la titolare Margrethe Vestager è in aspettativa non retribuita, ha pure sottolineato che la Commissione Ue vuole avere ben chiara la situazione e sebbene ci sia la volontà di procedere speditamente, non è possibile, a oggi, dare una scadenza precisa, perché dipende dalle valutazioni che verranno fatte sulle “condizioni aggiuntive” che verranno fissate.