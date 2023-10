Dubai di lusso: new opening Gran Meliá nel 2025

Con 17 hotel già in portfolio distribuiti in dieci Paesi del mondo e altri sette in arrivo, Meliá Hotels International continua a crescere nell’ospitalità di fascia alta in Europa e nel Medio Oriente e annuncia una nuova proprietà in gestione a marchio Gran Meliá in arrivo nel 2025 a Port de La Mer, destinazione esclusiva nella zona di Jumeirah Beach a Dubai.

Il Gran Meliá Dubai Jumeirah, così si chiamerà, con accesso diretto su una spiaggia di sabbia bianca sarà un perfetto esempio di hotel-resort urbano a 360° in grado di offrire servizi di lusso e, grazie alla sua posizione strategica nelle vicinanze del Dubai international financial centre (Difc), sarà strategico anche per il segmento corporate e Mice.

Gran Meliá Dubai Jumeirah disporrà di 380 lussuose camere e suite con viste ininterrotte sull’oceano e sull’iconico skyline della città, avrà accesso diretto al porto turistico e spazi per eventi fino a 1.000 persone; aree dedicate a benessere e al fitness. Il resort sarà punto di riferimento a Dubai in ambito gastronomico grazie alla proposta di alcune fra le migliori esperienze gourmet e i marchi di ristorazione più prestigiosi al mondo.

«L’apertura di questo fantastico hotel ci offre una nuova opportunità per dimostrare la nostra comprovata eccellenza nel segmento dell’ospitalità di lusso a Dubai – afferma Gabriel Escarrer, presidente e ceo di Meliá Hotels International – Il nostro Gruppo è già fortemente impegnato in questa regione e Port La Mer – Jumeirah rappresenta la destinazione perfetta dove dare vita all’interpretazione iconica del lusso Mediterraneo che caratterizza il marchio Gran Meliá in un mercato chiave come quello degli Emirati.»