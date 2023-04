Dubai: la tecnologia da viaggio il focus dell’Arabian Travel Market

La tecnologia di viaggio sarà il focus della 30ma edizione dell’Arabian Travel Market, al Dubai World Trade Center da lunedì 1 a giovedì 4 maggio. I rappresentanti di oltre 80 delle principali aziende del mondo saranno presenti nei 2.000 mq di spazio espositivo, con un aumento del 54,7% della partecipazione del settore rispetto allo scorso anno. Lo spazio Travel Tech di Atm 2023, inoltre, sarà inoltre integrato da un nuovissimo Sustainability Hub, che accenderà i riflettori sulle ultime tendenze e innovazioni di viaggio rispettose dell’ambiente.

«Incoraggiare l’innovazione è particolarmente pertinente per Atm 2023 – spiega Danielle Curtis, exhibition director me, Arabian Travel Market – in quanto è una componente cruciale del nostro tema “Working Towards Net Zero“. È essenziale per il nostro settore sostenere e investire nelle tecnologie più promettenti al fine di costruire un settore dei viaggi migliore e più sostenibile per le generazioni future».

L’Atm Travel Tech Stage, sponsorizzato da Sabre, ospiterà alcune tavole rotonde approfondite che esploreranno come le innovazioni moderne quali l‘intelligenza artificiale, i big data e il Web3 stiano consentendo operazioni senza soluzione di continuità, sviluppo professionale, pagamenti, accessibilità, viaggi sostenibili e una migliore esperienze del cliente.

Nella prima sessione, “Technology: The Enabler of Sustainable Travel“, gli esperti del settore discuteranno di come gli strumenti online stiano rendendo più facile per i consumatori mitigare il loro impatto ambientale durante l’acquisto e la pianificazione dei viaggi.

L’Atm Travel Tech Stage fornirà anche lo sfondo per una selezione di altri panel, tra cui “The Main Trends Impacting Travel in 2023 and Beyond“. In collaborazione con Sabre, questa sessione esplorerà i modi in cui il nostro settore ha sfruttato l’innovazione sulla scia della pandemia globale, nonché il modo in cui è probabile che la tecnologia faccia ulteriori progressi nei prossimi anni.

Atm 2023 presenterà per la prima volta nella storia dello spettacolo un hub di sostenibilità. Questo spazio offrirà una sede per sessioni dedicate alle ultime tendenze e innovazioni di viaggio sostenibili, fornendo al contempo l’ambiente per la Start-up Competition Atm 2023, un evento ospitato dal partner della conferenza Plug and Play, che vedrà gli imprenditori confrontarsi in una “battaglia tecnologica sostenibile”.

Atm esplorerà poi il futuro dei viaggi sostenibili in linea con il suo tema “Working Towards Net Zero”. Avendo ufficialmente avviato il suo viaggio verso l’azzeramento netto, il programma della conferenza esplorerà come è probabile che si evolvano le tendenze innovative di viaggio sostenibile, consentendo ai delegati di identificare le strategie di crescita all’interno dei principali settori verticali, fornendo al contempo una piattaforma per gli esperti regionali per esplorare un futuro sostenibile prima della Cop28, che si svolgerà nel novembre 2023 presso Expo City Dubai.

La conferenza presenterà per la prima volta anche una categoria di sostenibilità ai suoi premi annuali per gli espositori. Le organizzazioni espositrici saranno riconosciute in base alla misura in cui hanno considerato l’impatto ambientale dei loro stand, nonché i loro sforzi per ridurre la loro impronta di carbonio.

Atm 2023 si tiene in collaborazione con il Dubai World Trade Centre e i suoi partner strategici includono il Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai come partner di destinazione, Emirates come partner ufficiale della compagnia aerea, Ihg Hotels & Resorts come partner ufficiale dell’hotel e Al Rais Travel come partner ufficiale Dmc.