È Giubileo anche per Grimaldi Lines: il 2025 secondo Francesca Marino

«Sardegna forte, anche quest’anno è stata la regina dell’estate». Esordisce così Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines, che fa il bilancio di quest’anno e anticipa la prossima stagione.

La Sardegna è stata protagonista con i tre storici collegamenti Livorno-Olbia, Civitavecchia- Porto Torres e Civitavecchia-Olbia e con le rotte effettuate in regime di continuità territoriale, da Civitavecchia per Cagliari e Arbatax e da Napoli e Palermo per Cagliari.

«Soddisfacente anche l’andamento della Sicilia, con le linee regolari che da Napoli e Livorno raggiungono il porto di Palermo, della Spagna e della Grecia, che sono le classiche mete internazionali estive – prosegue Marino – Diamo il benvenuto alla prossima stagione confermando il nostro network di 20 collegamenti marittimi, che proponiamo quale scelta ideale non solo a chi viaggia per turismo con l’auto o con la moto al seguito, ma anche ai nativi e ai residenti nelle maggiori isole e agli appassionati di camper lifestyle”.

Grimaldi conferma anche la grande attenzione ai servizi di bordo, che rappresentano sempre di più una chiave di scelta dei clienti. «E al pricing come abbiamo sempre fatto, tenendo conto per la prossima stagione delle dinamiche del 2024».

Infatti, racconta di una stagione a lieto fine, che ha confermato le performance del 2023, ma che ha richiesto «grande lavoro e grandi sforzi. Abbiamo lavorato con il batticuore. Ci siamo confrontati, tra operatori del turismo, e quest’anno concordiamo tutti su dinamiche simili nelle prenotazioni: molto bene da gennaio a marzo, poi c’è stato un arresto nel booking, una ripresa in piena estate e un settembre-ottobre con numeri positivi. Pensiamo di conoscere il settore, ma spesso il contesto cambia le carte in tavola. Ci sono tante variabili che impattano e non possiamo avere una reale capacità di controllo o predittiva. Grazie all’esperienza in grado di fronteggiare le situazioni, ma auspichiamo in un 2025 migliore».

I LAVORI PER IL 2025

Grazie al network di collegamenti marittimi operativo tutto l’anno, Grimaldi Lines può costruire proposte legate a eventi quali manifestazioni, festival o fiere che si svolgono sui territori di destinazione, anche fuori dall’alta stagione del turismo estivo.

Come per il Giubileo 2025, che vede già attive collaborazioni con i maggiori operatori specializzati in turismo religioso che muoveranno i fedeli. «Ci stiamo lavorando già da giugno scorso, sia sui gruppi che sugli individuali – spiega – Prevediamo un flusso importante su Roma di giovani e non solo, e ci siamo mossi in anticipo con gli operatori specializzati. Stiamo realizzando pacchetti ad hoc da promuovere. La Spagna sarà certamente molto interessata. Uno dei momenti di maggior richiamo sarà la canonizzazione di Carlo Acutis, genio dell’informatica, prevista a luglio: ci aspettiamo grande partecipazione. Il Giubileo è per noi una grande occasione per lavorare sull’incoming; penso non solo alla Spagna ma anche ai flussi dalle nostre isole maggiori. Con la speranza che a Roma si individui una soluzione che guardi ai viaggiatori per quanto riguarda i bus turistici».

GRIMALDI TOUR OPERATOR, EVENTI E TURISMO SCOLASTICO

Sono numerose le proposte firmate Grimaldi Lines Tour Operator: non solo la ricca programmazione di viaggi di istruzione e viaggi-evento dedicati ai gruppi scolastici, ma anche vacanze nave+hotel, city break e long weekend, con partenze già pianificate in occasione di festività, quali le prossime Ognissanti e ponte dell’Immacolata.

E proseguono nel 2024 i viaggi evento a bordo delle navi Grimaldi Lines, ognuno con un suo fil rouge dedicato a un tema specifico: letteratura, benessere, gioco, ballo e molto altro. Il calendario prevede come prossimo appuntamento Una Nave di Libri, dal 13 al 17 novembre sulla rotta Napoli-Palermo e viceversa: un’edizione speciale per il grande viaggio letterario che si svolge ogni anno in primavera sulla linea Civitavecchia-Barcellona. A bordo ci saranno incontri con scrittori, giornalisti e musicisti, mentre a Palermo sono previste visite guidate e degustazioni della tradizione gastronomica, con chef stellati e maestri pasticceri. A seguire è in programma, dal 30 dicembre al 3 gennaio, l’appuntamento con il Capodanno a Barcellona.

L’offerta di Grimaldi Lines include anche le proposte di turismo scolastico. Il progetto Grimaldi Educa riunisce le attività della compagnia collegate al mondo della scuola e della formazione, con particolare attenzione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, modulabili sulla base delle esigenze espresse dai diversi indirizzi scolastici. A questi si aggiungono non solo viaggi di istruzione tradizionali in collaborazione con i maggiori tour operator specializzati in turismo scolastico, ma anche divertenti eventi di didattica alternativa.