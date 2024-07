È l’Oman l’ultima (imprevedibile) frontiera di Giver

Per i sui 75 anni di attività, Giver Viaggi e Crociere si regala una sfida inedita lanciando la programmazione per l’Oman e i fiordi della penisola del Musandam.

La programmazione Oman di Giver, sviluppata negli ultimi 12 mesi dalla product manager “Il Grande Nord” Cristina Ferrando – in collaborazione e con il supporto del ministero della Cultura e del Turismo del Sultanato dell’Oman e Turkish Airlines – si presenta al mercato italiano con tre proposte di viaggio esclusive Giver con accompagnatore esperto di lingua italiana, declinate in un catalogo di 12 pagine già disponibile online e in distribuzione nelle agenzie di viaggi a partire dal mese di settembre.

La programmazione Oman di Giver prevede tre tour esclusivi con accompagnatore esperto Giver e voli di linea Turkish Airlines da Milano e Roma.

La prima proposta è “Tris d’Oriente”: Oman, fiordi di Musandam e Dubai in un tour di sette giorni per massimo 15 partecipanti. Partenze esclusive nelle date: 28 dicembre 2024, 16 gennaio 2025, 13 e 27 febbraio 2025, 6 e 20 marzo 2025, 10 e 24 aprile 2025.

La seconda è “Oman”: navigazione nei fiordi del deserto e Dubai in un tour di nove giorni per un massimo di 10 partecipanti. Partenze esclusive: 30 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, 28 marzo 2025, 18 aprile 2025.

Infine c’è “Oman classico” tra storia e natura, un tour di nove giorni per massimo 15 partecipanti. Partenze esclusive: 18 novembre 2024, 6 gennaio 2025, 17 febbraio 2025, 10 marzo 2025, 21 aprile 2025.

«La nuova programmazione Oman prevede tre tour realizzati secondo lo stile Giver e pensati per dare ai nostri clienti più affezionati la possibilità di viaggiare per altre destinazioni ritrovando la formula vincente che da sempre ci contraddistingue: tour esclusivi per piccoli gruppi con i nostri accompagnatori esperti – commenta Ferrando – Un focus particolare del prodotto saranno i fiordi della penisola di Musandam, un angolo incontaminato dell’Oman che richiama idealmente gli scenari della Norvegia, destinazione regina della proposta turistica di Giver».

Giorgia Paciotta, responsabile commerciale di Giver Viaggi e Crociere, aggiunge: «Con questa novità ci rivolgiamo alle agenzie nostre partner con possibilità di vendere in esclusiva le singole partenze con le nostre ottime condizioni gruppo. Il numero contenuto di passeggeri per ciascuna partenza offre la garanzia di un viaggio curato in ogni aspetto per visitare i fiordi del nord nella penisola del Musandam, una zona turisticamente meno conosciuta dell’Oman, oltre a un tour classico che si svolge attraverso il deserto, il mare e le oasi di montagna. Siamo certi che i clienti affezionati che hanno già avuto modo di apprezzare le nostre proposte di tour e crociere potranno individuare in questi programmi una nuova opportunità di viaggiare con Giver affidandosi alla nostra gestione attenta ed esclusiva».