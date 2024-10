È Milano la città più felice d’Italia. Nel mondo? La danese Aarhus

È all’ombra della Madunina che ci si sente più felici in Italia. Almeno è quanto emerge dall’Happy City Index 2024 pubblicato da Idealista, che assegna a Milano il primo posto in base a diversi parametri, tra i quali l’istruzione, le politiche inclusive, la situazione economica, la mobilità, la protezione dell’ambiente, i servizi, l’accesso alle aree verdi e l’innovazione.

La classifica, inoltre, non pone in ordine di punteggio le città analizzate, ma le divide per gruppi. Dalla prima alla 37esima posizione rientrano le città “Gold”, dal 38esimo al 100esimo posto ci sono le “Silver” e dal 101esimo posto al 250esimo si parla di città “Bronze”.

In base agli indicatori e alla visione di chi conduce la ricerca, infatti, cambia anche l’ordine delle città in classifica. Nella classifica delle città in cui si vive meglio al mondo, stilata da Mercer, Milano e Roma erano entrate in top 100, ma non nelle prime posizioni.

Scorrendo, infatti, la classifica, la prima città italiana si trova solo al 73esimo posto ed è appunto Milano, che ottiene un punteggio di 1526,7. Il capoluogo lombardo comanda nel settore governance, ovvero l’abilità, secondo lo studio, di favorire la partecipazione del cittadino al processo decisionale, oltre che l’accesso ai servizi digitali.

Vivere a Milano, quindi, significa beneficiare anche di un’ottima economia, mentre risulta essere particolarmente bassa la valutazione sulla mobilità cittadina. La classifica valuta diversi aspetti della mobilità, come ad esempio l’intermodalità dei mezzi di trasporto, nonché la sicurezza e la disponibilità di open data.

Scorrendo l’indice, sempre fra le città “Silver”, è possibile trovare Bologna al 95esimo posto, con un punteggio totale di 1484,7 punti, anche in questo caso con un ottimo posizionamento dal punto di vista degli indicatori economici.

Segue Bolzano, al 123esimo posto con un punteggio di 1436,7, soprattutto grazie al benessere dei cittadini, Firenze al 152esimo posto (1382,7 punti), Verona al 180esimo (1328,7 punti), Taranto al 211esimo posto (1274,7 punti) e Aosta con 1232,7 punti. Interessante sottolineare come prima di tutte le città menzionate compaia anche San Marino, al 66esimo posto con ben 1546,4 punti, con una nota di merito in ambito economico.

Nelle prime 50 posizioni dell’Index internazionale purtroppo non c’è traccia di località italiane. In particolare nella Top 10 si trovano solo città europee, che hanno raccolto ottimi punteggi su diverse aree, dalla governance, all’ambiente, passando per la mobilità. Primeggia Aarhus, in Danimarca (1749,2 punti), seguita da Zurigo (1737 punti), Berlino (1720,6 punti), Goteborg, in Svezia (1719,5 punti), Amsterdam (1718,5 punti), Helsinki (1714,7 punti), Bristol, (1709,8 punti), Copenhagen, (1707,2 punti), Ginevra, 1695 punti) e Monaco di Baviera (1678,6 punti).