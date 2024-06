È online Italotreno.com, così l’Av punta al traffico straniero

Guarda all’estero il cambio del dominio del sito web di Italo, che diventa italotreno.com. Una novità che rispecchia la nuova clientela, composta da viaggiatori sempre più internazionali.

Il nuovo indirizzo web si propone di arrivare più facilmente oltre i confini italiani, invitando anche chi pianifica il suo primo viaggio in Italia a scoprire il servizio che offre sull’Alta Velocità.

Italo “the italian high-speed train” offrirà ai turisti stranieri servizi con assistenza in lingua, Lounge Italo Club sul territorio, collaborazioni con diversi partner che si occupano di mobilità internazionale.

«L’inizio dell’anno ha visto l’avvio delle prime campagne display e Sem internazionali, affiancate da attività di seo e digital pr volte a introdurre il nome Italo sul mercato Usa e Uk – dichiara Gianluca Marchio, head of digital & loyalty di Italo –Grazie al passaggio al dominio .com saremo in grado di aumentare il nostro trust e di accelerare il piano di visibilità e conquista anche di nuovi mercati come quello sudamericano e coreano».

Inoltre, per soddisfare la richiesta di turisti interni ed esteri, Italo ha esteso la sua rete con servizi di multimodalità bus e regionali, che consentono di raggiungere i principali aeroporti italiani, come il Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino con il biglietto combinato Treno Alta Velocità e regionale, acquistabile sia da sito web che app mobile di Italo Treno o località non raggiunte dall’Av con il biglietto combinato Italo più Itabus, come le mete turistiche di Sorrento, Pompei e il Salento.

«Per i turisti affezionati al nostro Paese, Italo sta lavorando per aprire il proprio programma fedeltà Italo Più anche ai non residenti in Italia – aggiunge Marchio – Non a caso con il lancio ad aprile, in occasione dei 12 anni di Italo, della nuova edizione il “Più” è diventato “+”, un cambio grafico che sintetizza un nuovo approccio: viaggiare “plus” conviene a tutti e iscriversi diventa possibile e conveniente anche per i non residenti».