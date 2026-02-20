E ora Airbnb testa il programma fedeltà

Una scelta che potrebbe rivoluzionare il settore dei viaggi. Il ceo di Airbnb, Brian Chesky, ha dichiarato che l’azienda sta attualmente testando un programma fedeltà, che potrebbe trasformarsi in un «enorme acceleratore della crescita». Le sue parole risalgono a una recente conference call con gli azionisti e, sebbene i dettagli del programma siano ancora in fase di definizione, l’annuncio sta suscitando grande attesa nel settore dei viaggi e dell’ospitalità.

L’iniziativa segna la prima vera incursione di Airbnb nel settore dei benefit fedeltà. A differenza dei tipici programmi basati sull’accumulo di punti, l’approccio di Airbnb – che in Italia ha appena lanciato “Prenota subito, paga dopo” – promette di essere più innovativo: l’idea è quella di offrire ai viaggiatori una serie di vantaggi, come prenotazioni prioritarie, offerte personalizzate e servizi esclusivi.

UN ENORME ACCELERATORE

L’obiettivo di questo approccio è migliorare la fidelizzazione dei clienti e offrire valore alla variegata base di utenti di Airbnb. Chesky ha chiarito che l’attenzione sarà rivolta a esperienze uniche per i clienti, in linea con la più ampia identità del marchio Airbnb. L’azienda sta testando diversi formati e strutture, con la speranza di lanciare un programma completo entro la fine dell’anno.

«Stiamo testando molti percorsi diversi – ha affermato Chesky – Stiamo testando diversi benefit che potrebbero essere inclusi nel programma fedeltà. E in base ai risultati di questi test, prenderemo una decisione».

Mentre altri marchi si concentrano sull’accumulo di punti per sconti o upgrade, il modello di Airbnb potrebbe concentrarsi maggiormente sul miglioramento dell’esperienza complessiva del viaggiatore. Secondo Chesky, questa strategia potrebbe rappresentare un potente motore di crescita per l’azienda, rafforzando ulteriormente la fidelizzazione dei clienti.

Chesky, nel suo intervento, ha descritto i programmi fedeltà come un «enorme acceleratore» per la crescita futura di Airbnb. Ha osservato che, sebbene l’azienda abbia avuto successo senza un sistema di premi tradizionale, le iniziative fedeltà potrebbero migliorare ulteriormente la soddisfazione dei clienti e la fedeltà al marchio. Chesky ha sottolineato che i programmi fedeltà hanno il potere di rimodellare il modo in cui i clienti percepiscono il brand e interagiscono con la piattaforma, offrendo loro ulteriori motivi per tornare per prenotazioni future.

L’IMPATTO POTENZIALE

Se avrà successo, il programma fedeltà di Airbnb potrebbe gettare le basi per una profonda trasformazione nel settore globale dei viaggi. Con una vasta gamma di vantaggi fedeltà, l’azienda potrebbe attrarre nuovi viaggiatori, mantenendo la sua base di utenti. Data la vasta presenza di Airbnb sia nelle aree urbane, sia in quelle rurali, il programma potrebbe essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di diversi mercati in tutto il mondo, dai viaggiatori attenti al budget a coloro che cercano esperienze esclusive di alto livello.

Con la continua crescita dei viaggi globali dopo la pandemia, l’ingresso di Airbnb nel settore della fidelizzazione rappresenta un’opportunità unica per rimodellare il modo in cui le persone interagiscono con le piattaforme di viaggio. Che ciò si traduca in un aumento delle prenotazioni o in una maggiore fidelizzazione al brand, l’approccio innovativo di Airbnb ai premi per i clienti è destinato a lasciare il segno nel settore.