E ora Alpitour viaggia anche su TikTok

Anche Alpitour World entra nell’universo TikTok e affida all’agenzia creativa Uasabi il lancio e la gestione di un canale dedicato nella piattaforma video più amata del momento.

La mossa rientra nella nuova campagna 2025 avviata dal tour operator per scardinare e superare i vecchi cliché legati ai villaggi turistici che ne veicola un’immagine nuova con il claim: “Nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni”, rafforzato dall’invito: “Ci vediamo là!“

Le nuove metriche e sintassi social concorrono a proseguire e ad allargare lo storytelling dei “cercatori di luoghi comuni”, i protagonisti della campagna, puntando – appunto – anche sulla piattaforma social amata da giovani e meno giovani, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Alpitour come brand top of mind nel mondo dei viaggi.

Il tone of voice del canale TikTok, senza tradire l’aspetto informativo, consente di riprendere l’ironia di fondo dello spot per accrescere la brand consideration e di creare contenuti riconoscibili dall’algoritmo della piattaforma e classificati per massimizzare le performance sia in termini di view, sia di follower acquisition, per il neonato account del brand Alpitour.

«La collaborazione con Uasabi per il lancio e la gestione del nostro canale TikTok rappresenta un passo importante per il brand Alpitour nell’impegno a innovarsi sempre per raggiungere i viaggiatori in modi nuovi e coinvolgenti. TikTok un’opportunità per ispirare le persone a immaginare, progettare e vivere ogni fase del loro viaggio, condividendo non solo le destinazioni, ma anche le emozioni e le esperienze che rendono ogni viaggio indimenticabile», dichiara Alessio Agricola, media communication manager del primo polo turistico italiano.

Gli fa eco Saverio Fiorino, creative director di Uasabi: «Questa nuova collaborazione è un viaggio affascinante che vede la creatività̀ indirizzata verso un obiettivo preciso: partire con Alpitour. Per farlo abbiamo costruito uno storytelling di trend e human insight comuni agli utenti che proprio sui loro smartphone iniziano a programmare la prossima vacanza».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alpitour World