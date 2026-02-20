E ora CartOrange sgancia il corso di formazione in turismo responsabile

«Il corso è nato all’interno del progetto CartOrange4Planet – dichiara Silvia Poli, responsabile Hr CartOrange – E rappresenta un unicum nel panorama delle agenzie di viaggi e dei tour operator, perché unisce formazione professionale, consapevolezza ambientale e qualità dell’esperienza offerta al cliente. Con CartOrange4Planet vogliamo formare consulenti capaci di progettare viaggi belli, ma anche responsabili. Non è un percorso teorico: è un cambio di approccio al modo di lavorare ogni giorno con i clienti, integrando sostenibilità, attenzione alle destinazioni e valore per le comunità locali».