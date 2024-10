E ora Disney Destinations debutta in Italia

La squadra italiana delle Disney Destinations per la prima volta in assoluto presenta in Italia, al Ttg di Rimini, uno stand interattivo (Pad. A3 Stand 535) dove gli ospiti, attraverso il Virtual Magic Tour e grazie alla realtà virtuale, potranno immergersi nei magici mondi di Disneyland Paris e di Disney Cruise Line.

DISNEY CRUISE LINE

In occasione della tre giorni in fiera – dal 9 all’11 ottobre – verranno illustrate le diverse novità riguardanti Disney Cruise Line, l’intrattenimento e i servizi di bordo delle proprie navi. Gli agenti di viaggi, rivolgendosi alla forza vendite, potranno scoprire come diventare travel partner e iniziare a vendere le crociere nella propria agenzia. Inoltre, non mancheranno le ultime novità sulla nuova nave Disney Destiny, tutte le informazioni sull’arrivo per la prima volta in Europa di Disney Fantasy e gli itinerari dell’estate 2025.

DISNEYLAND PARIS

Disneyland Paris, prima destinazione turistica europea, continua la promozione delle condizioni di vendita flessibili dedicate ai propri clienti che offrono la possibilità di cancellare o spostare il soggiorno senza costi fino a sette giorni prima della data di arrivo. In fiera saranno presentate anche le novità di prodotto come, per esempio, il nuovo spettacolo serale che debutterà a gennaio 2025 all’interno del Parco Disneyland. Inoltre, in questo periodo gli agenti di viaggi possono suggerire ai clienti l’acquisto di un pacchetto soggiorno da regalare ai propri cari nel periodo natalizio: ad oggi, infatti, è possibile prenotare i pacchetti soggiorno fino a marzo 2026.

I clienti last minute possono sperimentare l’iconico Festival di Halloween che con spettacoli e decorazioni dedicate andrà in scena fino al 7 novembre. Mentre sta per tornare a Disneyland Paris Il Magico Natale Disney (9 novembre-6 gennaio 2025).

Durante la fiera, gli agenti potranno scoprire i mondi delle franchise Disney, Marvel e Pixar e sfogliare il nuovo catalogo di Disneyland Paris disponibile anche in versione digitale.