E ora Expedia rivoluziona il booking online con ChatGpt

ChatGpt può far bene ai viaggi. Per questo un gigante delle prenotazioni online come Expedia ora lo integra anche nella sua travel app per iOS con un beta testing. In pratica, gli utenti possono utilizzare questo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale generativa per avere una conversazione open-ended e ottenere consigli e informazioni di viaggio personalizzate.

Entrando nell’app Expedia un link indica la possibilità di “esplorare idee di viaggio con ChatGpt”. L’integrazione nell’applicazione dell’Ota statunitense segue l’accordo di plugin che permette alle persone di prenotare voli, alloggi ed esperienze direttamente attraverso la piattaforma ChatGpt, che rispetto ai «bot tradizionali» promette una customer experience differente e più matura.

La nuova funzione sperimentata da Expedia – attualmente limitata all’inglese – consente, inoltre, di salvare le strutture ricettive di cui si è dialogato durante la chat per facilitare la futura pianificazione di un soggiorno.

Peter Kern, vice chairman and ceo Expedia Group, ha dichiarato: «Vogliamo proseguire nel percorso di miglioramento costante della pianificazione di viaggio, che deve essere sempre più semplice e veloce. Integrando ChatGpt nell’app e combinandolo con le nostre altre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale possiamo davvero dare un supporto completo ai viaggiatori».

In Italia, al momento, ChatGpt è stato sospeso: secondo il Garante della Privacy la creatura digitale di OpenAi deve rivedere una serie di meccanismi legati al trattamento dei dati personali.