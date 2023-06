E ora gli arabi vogliono il 49% di Rocco Forte Hotels

Gli arabi mettono le mani su Rocco Forte Hotels. Il Gruppo ultra-lusso con sede in Uk starebbe per firmare un accordo che porterà il Public Investment Fund (Pif), il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, a entrare nel capitale della società con una quota del 49%.

La partnership intende potenziale lo sviluppo luxury di Rocco Forte includendo chiaramente l’espansione nel Golfo. Cassa Depositi e Prestiti, secondo azionista con il 23%, e la famiglia Forte, manterranno il controllo del Gruppo; attualmente si parla di un’operazione del valore di circa 1,5 miliardi di dollari, che vedrà il Pif investire circa 700 milioni di dollari.

Fondata da Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 14 alberghi e resort di lusso: troviamo Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House a Roma; Hotel Savoy a Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea in Sicilia; Masseria Torre Maizza in Puglia; The Balmoral a Edimburgo; Brown’s Hotel a Londra; The Charles Hotel a Monaco di Baviera; Hotel de Rome a Berlino; Hotel Amigo a Bruxelles e Hotel Astoria a San Pietroburgo.