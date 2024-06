E ora I4T prepara il lancio di una nuova polizza voli

I4T, l’intermediario assicurativo specializzato nell’offerta di polizze per gli operatori del turismo, chiude il primo semestre del 2024 in positivo. Si tratta di un risultato raggiunto grazie al rafforzamento delle relazioni con il trade e allo sviluppo di relazioni commerciali esclusive con le agenzie indipendenti, sulla spinta del lavoro della rete di area manager che coprono il territorio nazionale coordinati dal direttore Ilaria Bortolato.

A spingere i buoni risultati anche le diverse novità di prodotto, a cominciare dalle nuove polizze Revo medico bagaglio e Revo medico bagaglio annullamento disponibili sul portale agenti: «Abbiamo raccolto i desiderata delle agenzie – sottolinea il direttore commerciale I4T Giovanni Giussani –E li abbiamo messi in pratica. Queste nuove polizze sono valide fino a 89 anni di età, intervengono anche in caso di operazioni welfare, coprono spese ospedaliere e chirurgiche da epidemie e pandemie, eventi catastrofali e riacutizzazione di malattie preesistenti o croniche, e possono essere stipulate anche per viaggi con partenza dall’estero, purché l’assicurato sia residente o domiciliato in Italia».

Tra le altre garanzie da segnalare: copertura parametrica per ritardo voli con indennizzo automatico, annullamento all risk e interruzione viaggio. L’assicurato, inoltre, insieme alla polizza riceve due app: la prima utile durante il viaggio per assistenza, consultazione dei documenti di polizza e aggiornamenti in tempo reale su trasporti e destinazione, la seconda permette di accedere a servizi di assistenza medica ed è valida per 365 giorni dalla data di partenza.

In vista del periodo di alta stagione, I4T sta lavorando anche alla messa a punto di un nuovo prodotto dedicato ai voli: sarà lanciato a breve e, per la particolarità della soluzione offerta, è già destinato a bissare il successo della polizza best seller I4Flight, sul mercato da 5 anni.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa I4T