E ora il Marocco vara l’Airport 2030 Strategy

Regno del Marocco sugli scudi con il lancio dell’Airport 2030 Strategy, salutata con favore dalla Iata perché volta a modernizzare le infrastrutture aeroportuali, migliorare l’esperienza dei passeggeri e rafforzare ulteriormente la posizione del Paese come importante hub aeronautico globale e regionale e quindi non solo del Nord Africa.

D’altra parte l’aviazione commerciale è un pilastro fondamentale dell’economia del Marocco, se si considera che nel 2023 questo settore, insieme al turismo, ha sostenuto 856mila posti di lavoro e ha contribuito per il 7,9% (con 11,2 miliardi di dollari) all’economia marocchina. Inoltre, il 93% dei passeggeri in partenza dagli aeroporti marocchini (11,7 milioni) era diretto a destinazioni internazionali, confermando così l’alta valenza del Paese in termini di connettività aerea.

«Data l’importanza critica e crescente dell’aviazione per l’economia del Marocco – ha osservato Kamil Al-Awadhi, vicepresidente regionale Iata per l’Africa e il Medio Oriente – il lancio della Airport 2030 Strategy avrà un impatto positivo e di vasta portata sullo sviluppo economico e sociale del Marocco. L’aviazione contribuisce per il 7,9% all’economia del Marocco ed è cresciuta del 68,1% negli ultimi dieci anni. Una strategia completa sugli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali contribuirà a garantire la crescita futura. Le compagnie aeree sono partner di questa crescita ed è fondamentale che siano ampiamente impegnate nella realizzazione della strategia con un’attenzione particolare all’efficienza dei costi».

In vista anche dei Mondiali di Calcio ospitati dal Paese nel 2030 la Iata ha proposto tre priorità per il Regno al fine di ottenere il massimo beneficio degli investimenti: efficienza dei costi, con tariffe, tasse e commissioni eque per promuovere la connettività e il contestuale ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali. Sviluppo delle capacità con mirati investimenti nelle infrastrutture e nelle risorse umane. E infine rispetto delle best practice abbinato a una regolamentazione intelligente dei consumatori attraverso lo sviluppo della legge sui diritti dei passeggeri.

«Non è una coincidenza – ha poi aggiunto Al-Awadhi – che la strategia Airports 2030 sia in linea con il fatto che il Marocco sia uno dei Paesi ospitanti della Coppa del Mondo Fifa 2030. Il Marocco sarà sulla scena mondiale, il che è un grande incentivo per essere pronti a mostrare la crescente forza del Marocco come hub dell’aviazione che collega Africa, Europa e Nord America».