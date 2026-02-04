E ora il Politecnico di Torino lancia un Master dedicato agli impianti a fune

​​Il Politecnico di Torino ha lanciato la prima edizione in Italia di un Executive Master dedicato al comparto degli impianti a fune: un ponte tra innovazione e sicurezza per guidare l’evoluzione del trasporto sostenibile e formare figure chiave nella progettazione e vigilanza del comparto funiviario. Il progetto didattico nasce per colmare lacune di tale specializzazione sul territorio nazionale.

Il percorso si distingue per un forte orientamento operativo, grazie a 40 ore obbligatorie di esperienza sul campo. I partecipanti utilizzeranno modelli in scala e impianti reali per analizzare le dinamiche del sistema, cimentandosi direttamente in attività di montaggio, collaudo e manutenzione, oppure progettazione e controllo. Saranno offerte, inoltre, due esenzioni totali dalla quota di iscrizione per i candidati più meritevoli. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 febbraio 2026.

Il settore degli impianti a fune sta attraversando in Italia una fase di inedita trasformazione e consolidamento, affermandosi come asset strategico non solo per il turismo, ma per la vera mobilità sostenibile e lo sviluppo dei territori. Un comparto in forte crescita nel mondo, che genera un fatturato diretto di circa 1,3 miliardi di euro e un valore complessivo di circa 8 miliardi, considerando l’intero indotto, e che conta oggi oltre 1.700 impianti a fune attivi sul territorio nazionale (555 terrestri e 1212 aerei), concentrati soprattutto al Nord, tra Piemonte e Trentino Alto-Adige.

A supporto di questa evoluzione, il ministero del Turismo ha attivato un fondo dedicato all’ammodernamento e alla sicurezza degli impianti, con una dotazione complessiva di circa 230 milioni di euro per il periodo 2024-2026, destinata a sostenere l’innovazione tecnologica, l’efficientamento delle infrastrutture e il rafforzamento degli standard di sicurezza.

«La sicurezza negli impianti a fune è strettamente legata alla qualità della formazione e alla competenza delle persone che operano lungo l’intero ciclo di vita delle infrastrutture. In un settore che oggi assume un ruolo sempre più strategico, anche in relazione ai grandi eventi come Milano Cortina e alla crescente diffusione degli impianti in ambito urbano, è fondamentale investire in percorsi formativi strutturati come il Master proposto dal Politecnico di Torino, capaci di unire conoscenza tecnica, comprensione delle normative e responsabilità operativa», ha dichiarato Luigi Garibaldi, coordinatore del Master e professore ordinario di meccanica applicata per il Politecnico di Torino.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del Politecnico di Torino