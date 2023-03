E ora in Polonia apre l’aeroporto Warsaw – Radom

Sarà operativo a Varsavia, a partire dal 28 aprile, il nuovo aeroporto di Warsaw – Radom, nato come risposta ai problemi di congestione dell’aeroporto Chopin, il quale sta raggiungendo rapidamente il traffico dei livelli pre-pandemia.

Il nuovo aeroporto è stato presentato, insieme alla destinazione Varsavia e alla compagnia di bandiera polacca Lot, nel primo giorno di primavera a Roma, città italiana che proprio da fine aprile sarà destinazione di Lot Radom con tre voli settimanali, opportunità che permetterà di andare a Varsavia o nel resto della Polonia (in particolare sud orientale) anche per un veloce ma intenso city break.

«Varsavia è una città in continua mutazione, eclettica, con profonde radici storiche ma anche un’importante proiezione nel futuro. Una città che si è sempre risollevata e si è saputa riproporre con energia», questo l’incipit di Barbara Minczewa, direttore dell’Ente nazionale polacco per il turismo in Italia. «La sua posizione centrale in Europa oltre che in Polonia la rende un perfetto punto di arrivo e partenza anche per altre destinazioni. Attualmente sono ben 79 i collegamenti aerei con l’Italia, che è un importantissimo partner commerciale, ma da fine aprile aumenteranno grazie ai nuovi voli Lot per e da Roma».

«La Polonia e Varsavia stanno riprendendo rapidamente gli standard di presenze dall’Italia, ma quasi tutti sono turisti individuali – aggiunge Minczewa – La modernissima infrastruttura dell’aeroporto di Warsaw – Radom, che avrà la capacità di servire 3 milioni di passeggeri l’anno, è stata studiata principalmente per soddisfare le esigenze dei passeggeri che viaggiano con voli charter e voli low cost, ma l’alta qualità della struttura e dei servizi è in grado di soddisfare compagnie aeree regolari come Lot».

Pawel Kranc, managment bureau director di Polish Airport, la società che gestisce gli aeroporti polacchi manda un messaggio alle agenzie e ai tour operator, sottolineando l’importanza di incentivare i viaggi di gruppo: «Il nuovo aeroporto dista circa 100 km dal centro di Varsavia, per un tempo di percorrenza di un’ora e un quarto e poco più per Lublino. Ma questo non deve essere un problema per i turisti. Infatti, i gruppi che prenoteranno un volo Lot attraverso le agenzie di viaggi avranno diritto, compreso nel costo del volo, al transfer in shuttle bus dedicati fino al centro della città».

Fabrice Coppola è il sales manager di Lot per la Svizzera e l’Italia: «Nel 2023 Lot compie 95 anni di attività e i nuovi voli per Roma sono il modo migliore per festeggiare. Nel 2022 abbiamo trasportato in tutto il mondo 8 milioni di passeggeri e in Italia voliamo già da Malpensa e da Venezia. Tengo a sottolineare la politica ambientalista di Lot, che in Polonia collabora con il Ministero dell’Agricoltura partecipando alla messa a dimora di una foresta con alberi autoctoni nei pressi di Varsavia, che già è una delle città più verdi d’Europa».