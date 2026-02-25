E ora la Cina entra in Adutei

Prestigiosa new entry in Adutei, l’associazione del delegati degli enti del turismo esteri in Italia, con l’ingresso del direttore dell’Ufficio nazionale del turismo cinese, Chen Jianyang, che va ad arricchire l’elenco delle destinazioni di lungo raggio socie Adutei, nonché il numero complessivo – 28 delegati – di rappresentanti degli enti esteri.

«Questa adesione – ha commentato la presidente Adutei Kyriaki Boulasidou, direttore dell’Ente nazionale ellenico per il turismo – rafforza il carattere internazionale di Adutei e contribuisce ad ampliare il dialogo e la collaborazione tra gli enti del turismo attivi in Italia. La presenza della Cina rappresenta un’importante opportunità per sviluppare nuove sinergie e iniziative congiunte, arricchendo le attività di tutti i nostri membri e favorendo lo scambio di competenze nel settore turistico».

Grandi novità anche sul fronte delle partnership di Adutei con l’avvio di una nuova e importante collaborazione con Fto – Federazione Turismo Organizzato, che ha l’obiettivo di offrire ai soci un’ulteriore e qualificata opportunità di promozione dei territori presso il network Fto.

«Grazie a questa collaborazione – ha evidenziato la presidente di Adutei – sarà possibile organizzare una serie di appuntamenti di presentazione trade rivolti ai rappresentanti delle agenzie di viaggi Fto, con l’obiettivo di valorizzare in modo mirato e concreto le destinazioni dei soci».