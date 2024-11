E ora la Grecia si promuove ai turisti Uk su easyJet Holidays

Gran Bretagna e Grecia in sinergia per la promozione più responsabile della destinazione nel Mediterraneo, già tanto amata dal turismo inglese, con la firma, in occasione del recente Wtm di Londra, di Garry Wilson, amministratore delegato di easyJet Holidays, e il ministro del turismo greco Olga Kefalogianni, di una importante partnership quadriennale volta a rafforzare la posizione del Paese come destinazione turistica di primo piano per il turismo inglese.

easyJet, che opera attualmente 136 rotte verso 14 popolari destinazioni greche, in base all’accordo operato tramite il tour operator interno della compagnia easyJet Holidays, promuoverà le destinazioni greche attraverso un’estesa campagna di marketing online e offline, con il supporto del ministero del Turismo greco. Il Greek National Tourism Organisation fornirà anche l’accesso a materiali promozionali e risorse per campagne che mettano in risalto le diverse esperienze di viaggio della Grecia.

Wilson ha dichiarato: «La Grecia è una delle nostre destinazioni più amate; quindi, siamo lieti di sostenere le sue ambizioni di crescita». Così Kefalogianni: «Il memorandum d’intesa con easyJet e easyJet holidays sottolinea l’impegno della Grecia a stringere partnership d’impatto con organizzazioni che condividono il nostro ethos e la nostra visione lungimirante. Questo piano strategico mira ad approfondire la collaborazione, a migliorare la crescita reciproca e a guidare lo sviluppo sostenibile del turismo».

Per garantire il successo della partnership, il ministero del Turismo greco e easyJet Holidays terranno incontri regolari per valutare e perfezionare le iniziative comuni, con particolare attenzione alla crescita reciproca e allo sviluppo di un turismo responsabile in Grecia che chiude il 2024 con arrivi in crescita e prevede arrivi per circa 35 milioni, con un aumento del 10% delle entrate totali, che dovrebbero raggiungere circa 22 miliardi di euro.

«Questo risultato è stato possibile grazie a un robusto aumento degli arrivi internazionali e a una crescente enfasi sulla sostenibilità» ha sottolineato Andreas Fiorentinos, segretario generale del National Tourism Organisation greco (Gnto), durante un suo intervento al Wtm.

«Il turismo per l’economia del Paese rappresenta più del 19% del Pil – ha continuato – E crea oltre 800mila posti di lavoro, ma la sua crescita non può impattare negativamente sulla sostenibilità delle bellezze naturali, sul patrimonio culturale e sul benessere sociale», specificando che punto fermo nella promozione dell’offerta turistica è la promozione di un modello turistico incentrato su una maggiore decongestione delle destinazioni più popolari e dei mesi più gettonati.

Un approccio confermato anche nel memorandum firmato con easyJet che vuole alleggerire la pressione stagionale sulle destinazioni più popolari, combattendo l’overtourism, espandendo le opportunità economiche per le comunità al di là dei mesi estivi e dei luoghi più famosi. «Grazie alla collaborazione, puntiamo a mantenere la Grecia aperta ai visitatori quasi tutto l’anno, sfruttando il nostro clima mite e l’offerta diversificata in tutte le stagioni», ha specificato Fiorentinos.

Diverse le iniziative già in atto, come quella di alcune isole greche che stanno sviluppando l’energia solare, incentivando l’uso di auto elettriche e l’innovazione digitale, oppure la spinta dell’offerta del turismo di montagna, con sentieri escursionistici e le stazioni sciistiche ulteriormente sviluppati per posizionare la Grecia come una destinazione vendibile tutto l’anno.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Wtm