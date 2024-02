E ora l’Ai crea (e personalizza) anche le crociere

Una crociera su misura grazie all’intelligenza artificiale? È possibile con Ticketcrociere, che lancia un suo nuovo tool e ora aiuta gli utenti a scegliere itinerari, navi e sistemazioni sfruttando la potenza e la capacità di personalizzazione dell’Ai generativa.

Ticketcrociere ha colto al volo l’opportunità offerta il 4 novembre scorso da OpenAi, la società che ha creato ChatGpt, che ha presentato Explore Gpts che è un app store di intelligenze artificiali personalizzabili. Si tratta di un bot che è possibile addestrare con i propri dati, fornendo all’utente una Ai dedicata capace di dare risposte appropriate a ogni tipo di domanda sull’argomento per il quale è stata istruita. Il mondo delle crociere, nel caso in specie.

Il Gpt messo in pista da Ticketcrociere, dunque, è già disponibile e risponde in sei lingue diverse: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese. Si può adoperare effettuando il login sul sito ufficiale di OpenAi al seguente indirizzo: https://chat.openai.com/g/g-qqWa5W2Zq-ticketcrociere.

«Non credo di esagerare se dico che abbiamo realizzato il super-Google delle crociere. Questo nuovo strumento è rivoluzionario e surclasserà gli attuali sistemi di ricerca che ad oggi vengono utilizzati sul web – commenta Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere –. Noi di Ticketcrociere siamo pionieri della rete e sempre attenti alle nuove opportunità: abbiamo subito compreso le potenzialità dell’intelligenza artificiale e ci siamo messi al lavoro non appena c’è stata disponibilità di strumenti tecnologici per rispondere in modo esaustivo a ogni genere di domanda che clienti e collaboratori possano porgli. L’attuale versione è molto potente, al punto che viene già impiegata dai nostri consulenti per migliorare la qualità del servizio ai clienti: non rimpiazza il lavoro umano, ma ne potenzia l’efficacia».

Inoltre, l’Ai di Ticketcrociere è anche consultabile da chiunque abbia un account ChatGpt a pagamento e può fornire sia informazioni, sia preventivi che portare l’utente alle pagine dei portali web dell’azienda tramite semplici domande; addirittura ci si può conversare come un assistente vocale.

La sfida tecnologica dell’agenzia online italiana specializzata nella vendita di crociere non finisce qui: «Stiamo già perfezionando e potenziando l’attuale versione – prosegue Lorusso –. L’obiettivo al quale stiamo lavorando è renderla disponibile direttamente dal sito, nell’area riservata, a tutti i nostri clienti, permettendo loro di avvalersene direttamente, per essere assistiti nelle ricerche della scelta, nella confezione del preventivo e fino all’acquisto del prodotto crociera. Ci faremo carico dei costi, in modo che per l’utente sia un servizio in più a disposizione da utilizzare in maniera gratuita».