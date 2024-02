E ora Mangia’s conquista il bollino “Great Place to Work”

Mangia’s Resorts è in Bit (Pad.3 – Stand D15) per presentare le novità della stagione 2024 nelle sue 13 strutture dislocate in Sicilia e Sardegna.

Fabrizio di Trapani, sales director Italy & France dell’azienda, specifica: «Dal 6 al 16 febbraio saremo in sales tour nel Nord Italia. In queste due settimane prevediamo di visitare circa 200 agenzie, con tappe in diverse città della Lombardia, Veneto, oltre a Torino, Bolzano e Trento. Insieme alle novità sulle nuove proposte per l’estate 2024, il tour sarà l’occasione per fare focus sul portfolio Mice e sul segmento wedding».

A Milano, Mangia’s arriva dopo aver ottenuto due importanti riconoscimenti, il bollino green Breeam In-Use “Very Good” (58,2%) rilasciato dall’ente di certificazione Bre che premia l’edilizia sostenibile ottenuto in particolare per il Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa, il 5 stelle affacciato sulla costa sud-occidentale della Sicilia , e la certificazione di Great Place to Work Italia che consente, a ogni struttura sopra i 10 collaboratori, di essere riconosciuta dal mondo come un posto di lavoro di qualità, attento al proprio personale e di venire identificati come aziende di primo piano nel mercato del lavoro. Per ottenere il riconoscimento molto importanti sono le opinioni dei dipendenti delle strutture che vengono prese in esame.

«Ora Mangia’s se è un’azienda certificata “Great Place to Work Italia” e siamo davvero felici e orgogliosi di questo traguardo. La certificazione ci riconosce come un posto di lavoro di qualità, con un forte team di leader e una cultura aziendale positiva, che da 50 anni valorizza i propri collaboratori.” Ha commentato Marcello Mangia, presidente & ceo di Mangia’s, che aggiunge: «Inoltre con la certificazione Bre la nostra società continua il suo impegno nell’applicazione delle linee guida Esg – environmental, social e governance, partendo subito con un certificato di altissimo livello, di cui siamo molto orgogliosi».