E ora Pinterest lancia Cataloghi di viaggio

Si chiama Cataloghi di viaggio una delle ultime trovate di Pinterest, in fase di lancio durante l’estate e che permette ai brand del travel di caricare i propri prodotti turistici sulla piattaforma tramite la già esistente funzione Cataloghi.

Una volta caricato il catalogo, Pinterest trasforma automaticamente ogni annuncio in un Pin-prodotto dinamico e acquistabile, completo di informazioni sulla prenotazione, come il nome dell’hotel, il prezzo, le immagini, le descrizioni e un link al sito web per prenotare. Per raggiungere un maggior numero di viaggiatori è anche possibile targettizzare gli utenti di Pinterest in base ai dati sulla posizione presenti nel loro feed.

Da oggi, con Cataloghi di viaggio, i “pinner” potranno passare facilmente dall’ispirazione alla prenotazione della propria vacanza. Se un utente decide di prenotare, può cliccare su un Pin Catalogo di viaggio e prenotare direttamente sul sito web del brand.

La funzione Cataloghi di Pinterest si è rivelata molto importante per il successo della strategia di shopping sulla piattaforma. Infatti, i venditori al dettaglio che hanno caricato i propri cataloghi e taggato i prodotti hanno osservato un aumento di circa il 30% dei checkout attribuiti.

Pinterest ha anche lanciato Premiere Spotlight, nuova soluzione pubblicitaria ad alto impatto progettata per innalzare l’awareness e aiutare gli inserzionisti a raggiungere segmenti di pubblico in modo scalare nei momenti più importanti. Con Premiere Spotlight, infatti, i brand possono pubblicare campagne in posizionamenti premium per un intervallo di tempo a loro scelta.

«Vogliamo aiutare i brand a scalare la propria strategia su Pinterest lungo tutto il funnel di vendita. Vogliamo che gli inserzionisti possano raggiungere i consumatori target e accompagnarli dalla scoperta fino alla decisione finale, il tutto in uno spazio online dove si respiri positività», ha dichiarato Bill Watkins, chief revenue officer di Pinterest.