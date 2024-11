E ora Ponant lancia le crociere dedicate ai “solo traveller”

Andare in crociera da soli, per scelta o per necessità, con Ponant è ora più facile. La compagnia francese che offre crociere di lusso, infatti, accoglie i cosiddetti “solo traveller” senza supplemento per la camera singola e all’insegna della personalizzazione.

Al viaggiatore “single” a bordo di una delle eleganti navi della compagnia, non mancheranno opportunità per socializzare tra cocktail speciali, cene e attività comuni; chi invece volesse fare un viaggio in totale solitudine e privacy, avrà a disposizione un tavolo singolo al ristorante, per cenare in tranquillità.

A chi viaggia da solo, una crociera Ponant offre un’ampia gamma di destinazioni esclusive e spesso remote, che possono essere difficili da raggiungere autonomamente, ed escursioni guidate che permettono di immergersi nella cultura locale e di vivere avventure emozionanti in totale sicurezza. Che si tratti di un’escursione in kayak tra i ghiacciai dell’Antartide o di una visita esclusiva a un sito storico, ogni attività è curata nei minimi particolari per garantire un’esperienza arricchente.

La vita di bordo sulle navi Ponant offre lussuose aree benessere, inclusi Spa e centri fitness, dove i single possono rilassarsi e rigenerarsi in totale privacy.

Sono più di 200 le partenze dedicate ai single dove non viene applicato il supplemento camera singola. Tra cui “Belize e Honduras”; “Antartica”; “Aurora Boreale” e “Fiume San Lorenzo nell’inverno boreale”.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ponant