E ora Sabre sceglie Todd Arthur per l’area Emea

Sabre Corporation ha annunciato la nomina di Todd Arthur a managing director, Emea Agency Solutions di Sabre. In questo ruolo, guiderà il business delle agenzie di Sabre in Europa, Medio Oriente e Africa in un momento cruciale per la società e per il travel retailing, in cui le agenzie si confrontano con la frammentazione dei contenuti, una crescente complessità operativa e aspettative dei viaggiatori in rapida evoluzione.

Arthur guiderà la prossima fase di crescita di Sabre Mosaic Travel Marketplace nella regione, aiutando le agenzie a semplificare la ricerca, la prenotazione e la gestione dei servizi da più fonti attraverso un unico flusso di lavoro cloud-native, portando avanti al contempo le soluzioni agentiche di Sabre.

«L’area Emea rappresenta una regione di crescita strategica per Sabre», ha dichiarato Andy Finkelstein, chief commercial officer, travel marketplace di Sabre. «Il nostro obiettivo è aiutare le agenzie a tradurre l’ampiezza della nostra offerta di contenuti e le capacità della piattaforma in performance commerciali quotidiane. Con Sabre Mosaic Travel Marketplace e le nostre Api agentiche, le agenzie possono arricchire la propria offerta per i clienti e partecipare a nuovi canali di domanda. La leadership di Todd rafforza la nostra capacità di eseguire questa strategia in Emea e di supportare la crescita delle agenzie».

CHI È ARTHUR

Arthur porta con sé un profilo di leadership fortemente internazionale, con oltre due decenni di esperienza nel travel corporate e nella tecnologia per i viaggi, maturata tra Asia-Pacifico, Europa e Nord America. Assume il ruolo in Emea dopo aver ricoperto posizioni di leadership senior in Sabre nell’ambito della strategia commerciale per le agenzie e delle soluzioni corporate globali, e ha inoltre ricoperto ruoli di gestione e sviluppo del business in altre organizzazioni, tra cui Bcd Travel, Finnair e Malaysia Airlines.

«L’Emea è una regione in cui le agenzie stanno crescendo rapidamente e si aspettano che la tecnologia evolva in modo continuo», ha affermato Arthur. «L’attenzione ora è sull’esecuzione: aiutare le agenzie ad attivare ciò che Sabre ha già costruito, continuando al contempo a sviluppare la piattaforma per consentire implementazioni più rapide, una maggiore coerenza tra i mercati e una crescita scalabile senza ulteriore complessità. Con una solida organizzazione Emea già in essere, la priorità è offrire risultati commerciali ripetibili oggi e valore a lungo termine in tutta la regione».

