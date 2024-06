E ora Soges (Place of Charme) debutta in Borsa

Soges Group S.p.a. è stata ammessa alle negoziazioni delle azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan da oggi (mercoledì 12 giugno). Debutta quindi in Borsa.

La pmi attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio presente sul mercato con il marchio proprietario Place of Charme aveva avviato nell’ultima settimana di maggio l’iter per la quotazione in Borsa.

«L’ingresso in Borsa rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita, che negli ultimi 5 anni ha registrato un Cagr superiore al 37% – dichiara Andrea Galardi, cofounder e amministratore delegato di Soges – Con l’Ipo (offerta pubblica iniziale, ndr) puntiamo ad accelerare la realizzazione di un ambizioso piano strategico, acquisendo nuove gestioni alberghiere in tutta Italia, valorizzando le strutture in portfolio e rafforzando l’innovazione digitale e la formazione del management e dell’operativo. Siamo fiduciosi che il nostro business model semplice, scalabile ed efficace ci permetterà di massimizzare i ricavi e la marginalità, in un settore in forte espansione e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali. Le proiezioni di settore sono più che confortanti: si stima che in Italia il mercato dell’hospitality raggiungerà un valore complessivo di circa 72 miliardi di euro entro il 2027, con un Cagr 2022-27 del 10,8%».

L’ammontare complessivo del collocamento è pari a 2.719.575 di euro, di cui 2.447.617,5 euro interamente in aumento di capitale e 271.957,5 euro rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment. Al collocamento hanno partecipato in larga parte investitori istituzionali italiani ed esteri ed investitori professionali e in minor parte investitori retail.

Le azioni collocate sono pari a 1.208.700, di cui 1.087.830 di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del collocamento e 128.870 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di overallotment.

Il prezzo di collocamento delle Azioni è stato fissato in 2,25 euro per azione.

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell’investor relations manager, in data 5 giugno 2024, il consiglio di amministrazione della società ha nominato nel ruolo Andrea Galardi.