E ora Travelsoft acquista Travel Compositor

Lo specialista della vendita dei pacchetti di viaggio Travelsoft ha annunciato l’acquisizione del fornitore di motori di prenotazione B2B per le aziende turistiche Travel Compositor.

Travel Compositor, il cui headquarter è in Spagna e che ora si unisce in Gruppo con la tedesca Traffics e Orchestra, società con sede in Francia, è nota al mercato per i motori di prenotazione multi-destinazione ed è ben inserita nell’Europa meridionale, con sguardo però anche ai mercati emergenti come l’America Latina e l’Asia.

Fondata nel 2014, Travel Compositor ha circa 90 dipendenti e genera 1 miliardo di euro di prenotazioni e 11,5 milioni di euro di ricavi ogni anno.

Con l’acquisizione di Travel Compositor, il Gruppo Travelsoft effettuerà prenotazioni per qualcosa come 5 miliardi di euro all’anno attraverso più di 300 tour operator collegati a 600 fornitori in 40 Paesi. Travelsoft genererà ricavi per oltre 35 milioni di euro.

Christian Sabbagh, founder & ceo of Travelsoft, ha dichiarato: «Condividiamo con Travel Compositor una cultura imprenditoriale che ha facilitato questa fusione. Si tratta di un nuovo step nella nostra strategia di servire i clienti in tutte le aree geografiche con piattaforme adatte a ogni ecosistema. Il bisogno di piattaforme di prenotazione è in continua crescita e vediamo chiare opportunità di consolidamento».

Le tre società del Gruppo Travelsoft, Travel Compositor, Traffics e Orchestra, manterranno la propria autonomia e beneficeranno dell’implementazione delle sinergie interaziendali per i rispettivi prodotti e mercati.