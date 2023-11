E ora Vienna punta sulle experience nei suoi storici (e vivaci) quartieri

I vivaci quartieri di Vienna sono il focus che il Tourist Board ha individuato per promuovere la capitale austriaca nel 2024.

«È una scelta che abbiamo fatto perché vogliamo che i visitatori di Vienna facciano anche delle esperienze – introduce Bianca Bellora Duràn, market manager del Vienna Tourist Board – Vienna offre tantissimo e desideriamo che i turisti non visitino solo i posti indicati da qualunque guida o piattaforma, ma che entrino nel vivo della realtà viennese. Vogliamo che si chiedano: cosa fa un viennese? Dove va a mangiare? Dove fa i suoi acquisti? Come passa il suo tempo libero e culturale? Tutte risposte che siamo in grado di dargli proponendo esperienze autentiche nei diversi e ricchissimi distretti viennesi».

Nella serata organizzata a Roma per t.o. e agenzie, si è puntato il riflettore su moltissimi punti di attrazione più o meno noti. Tra questi l’autentico quartiere di Karmeliterviertel, nel secondo distretto, che si sviluppa intorno al mercato di Karmelitermarkt e che costituisce il centro della vita degli ebrei di Vienna con numerosi negozi, ristoranti, panetterie, macellerie kosher, nonché scuole e istituzioni religiose.

Nel quartiere Karmeliterviertel, pur convivendoci una numerosa comunità ebrea ortodossa, vivono in armonia religioni e comunità diverse. Visivamente, il quartiere si presenta come una miscela di edifici comunitari e case della fine dell’era Gründerzeit, alcune con eleganti mansarde. È qui che si trova l’Augarten, il più antico giardino barocco di Vienna e che ospita due vere e proprie “istituzioni” viennesi: la manifattura di porcellana Augarten, con un museo, un negozio e con la possibilità di effettuare anche dei workshop e dei welcome drink e il MuTh, sede della grande sala da concerto dei piccoli cantori viennesi, ambassador della città che portano la loro arte musicale in tutto il mondo.

Tutte le notizie su questo e sugli altri quartieri e particolarità della capitale austriaca, sono a disposizione degli operatori del settore attraverso il Vienna Tourist Board, che offre numerosi strumenti per affiancare le agenzie nell’assistenza ai clienti, a partire dal sito b2b.vienna.info, dove si trovano i principali eventi, materiale promozionale, newsletter e poi lo strumento di pianificazione del viaggio www.destination-guide.vienna.info.

Inoltre, per i professionisti del turismo, un’attenzione particolare è il Vienna Experts Club International. L’iscrizione è gratuita per gli agenti di viaggi e vi si trovano info aggiornate e consigli utili, tariffe speciali per soggiornare negli alberghi partner a Vienna, inviti a serate viennesi, ingresso ridotto o gratuito a musei ed eventi, Vienna Card 24 ore gratuita (per il membro del Club). Tutti i vantaggi sono disponibili anche per un accompagnatore.