È Sabrina Mangia il direttore generale di Mirabilandia

Sabrina Mangia è il nuovo direttore generale di Mirabilandia. Il suo incarico partirà dal 1° settembre quando Riccardo Capo, attuale responsabile del parco, lascerà l’azienda.

Torinese, classe 1978, sposata e mamma di due figli e residente in Romagna, Sabrina Mangia vanta un’esperienza di oltre vent’anni nell’industria del leisure ed entertainment.

Laureata in Business Administration a Torino, Bachelor Degree in Business Administration e specializzazione in Marketing all’Università di Brighton, Sabrina Mangia ha svolto per dieci anni incarichi di responsabilità nel settore degli eventi e del marketing nel Campionato Mondiale Superbike prima di approdare, nel 2010, a Mirabilandia con il ruolo di manager in marketing e comunicazione. Nel 2017 ha assunto l’incarico di direttore sales e marketing al quale si è aggiunta, nel 2024, anche la responsabilità per le sponsorizzazioni per il mercato italiano e spagnolo.

Il management del Gruppo Parques Reunidos (di cui è parte Mirabilandia) e il personale del parco romagnolo “ringraziano Riccardo Capo per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, augurandogli di proseguire con successo la propria carriera”, si legge in una nota.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Mirabilandia