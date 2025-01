È ufficiale: Hotelbeds sbarca in Borsa

Questa è la volta buona: dopo averlo annunciato la scorsa primavera, salvo poi rinviarlo, l’ingresso del Gruppo Hbx (Hotelbeds) alle Borse di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia è ufficiale con una raccolta stimata fino a 725 milioni di euro.

L’offerta e l’ammissione, nonché la loro tempistica definitiva, sono soggette, tra gli altri fattori, alle condizioni di mercato e all’approvazione della National Securities Market Commission.

Nello specifico, Hbx ha spiegato che l’offerta è destinata a investitori, manager e dipendenti qualificati e che l’obiettivo dell’operazione è quello di rilanciare la crescita della società rifinanziandone il debito, che attualmente ammonta a circa 1,7 miliardi di euro. Attualmente Hbx Group è controllata dalla società internazionale di venture capital Cinven e dal Fondo Pensioni canadese.

In una dichiarazione riportata da alcune agenzie di stampa e testate economiche, il ceo del Gruppo, Nicolas Huss, ha evidenziato che «i vantaggi competitivi derivati da 23 anni di esperienza e dall’eccellenza della nostra tecnologia, dei dati, delle nostre persone e dei nostri prodotti ci hanno consentito di diventare un leader di mercato all-in-one sia per i fornitori di viaggi che per i distributori in tutto il mondo in un settore altamente frammentato. Questa Ipo contribuirà ad accelerare la nostra strategia di crescita, a rafforzare la nostra posizione finanziaria e ad aiutare continuiamo a innovare nel settore travel tech collegando distributori e fornitori di hotel, trasporti ed esperienze in tutto il mondo, offrendo così valore a tutti i nostri stakeholder».

Hbx Group (ex Hotelbeds Group) è stato fondato nel 2001 a Maiorca, in Spagna, ed è diventato in poco tempo un marketplace B2B globale indipendente che funge da collegamento chiave nel settore dei viaggi in oltre 170 mercati. Ad oggi collega oltre 250.000 hotel, di cui 100.000 direttamente contrattualizzati, esperienze di viaggio, trasferimenti e società di autonoleggio a circa 60.000 distributori B2C di lunga data in tutto il mondo, tra cui marketplace online, tour operator, consulenti, compagnie aeree e programmi fedeltà.

Nell’ultimo anno Hbx Group ha aumentato il valore totale delle transazioni del +12%, generando 693 milioni di euro di fatturato.