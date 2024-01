easyJet amplia l’offerta dedicata alle adv su Travelport +

Fornire i contenuti easyJet a tutte le agenzie clienti a livello globale incluse, per la prima volta, le agenzie online (Ota). È l’esito del nuovo accordo di Travelport – azienda tecnologica globale che gestisce le prenotazioni per centinaia di migliaia di fornitori di viaggi in tutto il mondo –con la compagnia britannica.

Grazie all’intesa pluriennale i rivenditori di viaggi che utilizzano Travelport+ avranno accesso a tutti i tipi di tariffe e pacchetti easyJet che la compagnia aerea ha messo a disposizione dei partner di distribuzione, compresi gli accessori. L’aggiunta dei pacchetti tariffari Standard Plus di easyJet – che includono la scelta del posto e il bagaglio a mano grande – ed Essential – con scelta del posto e bagaglio in stiva – che completano le tariffe esistenti Standard, Business Inclusive e Flexi, arricchirà in modo significativo le opzioni disponibili per i viaggiatori d’affari e di piacere.

«Stiamo portando più contenuti easyJet su Travelport+ in modo che i rivenditori di viaggi di tutto il mondo possano creare offerte più personalizzate e fornire un servizio superiore ai nostri clienti – spiega Dominic Tucker, senior distribution manager di easyJet – La nostra partnership con Travelport ci aiuta a offrire più scelta e connettività al mercato, in modo che i viaggiatori che volano con easyJet possano facilmente personalizzare la loro esperienza e aggiungere extra quando prenotano in qualsiasi canale, sia che viaggino per piacere, per lavoro o per entrambi».

«Questo nuovo accordo significa che le agenzie collegate a Travelport possono accedere alle offerte dinamiche di easyJet senza alcuno sforzo, in modo da poter prenotare le migliori opzioni per i viaggiatori in base alle loro esigenze e preferenze – osserva David Gomes, head of regional air partners, Emea di Travelport – Aprendo per la prima volta i contenuti di easyJet alle agenzie di viaggi online e alle società di gestione dei viaggi in Travelport+, stiamo rendendo ancora più facile per i viaggiatori di tutto il mondo acquistare, prenotare e gestire i loro viaggi verso una qualsiasi delle centinaia di destinazioni servite da easyJet».