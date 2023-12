easyJet annuncia la rotta Malpensa-Tolosa per l’estate

In volo verso Tolosa con easyJet: per la prossima stagione estiva la compagnia lancia il nuovo collegamento da Milano Malpensa per la città francese.

La nuova rotta Milano Malpensa-Tolosa, per la quale è già aperta la vendita dei biglietti, sarà operata con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì a partire dal 1° aprile 2024, offrendo ai passeggeri in partenza dal capoluogo lombardo la possibilità di esplorare la capitale dell’Occitania, chiamata anche città rosa, per via dei suoi edifici color terracotta e immergersi tra le sue bellezze naturalistiche.

Il nuovo collegamento amplia così il portafoglio di destinazioni raggiungibili dallo scalo milanese. Tra le 64 destinazioni oggi attive con easyJet in 18 Paesi figurano, oltre al nuovo ingresso francese, anche le principali capitali europee, come Londra, Amsterdam, Edimburgo, Copenaghen e Parigi, e mete come Lanzarote, Tenerife e Fuerteventura, Marrakech, Palma di Maiorca e Comiso, un altro recente ingresso nel network milanese della compagnia.