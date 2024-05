easyJet, dal 2025 il ceo sarà Kenton Jarvis

Il consiglio di amministrazione di easyJet annuncia l’avvicendamento ai vertici, che avverrà nel 2025. Johan Lundgren lascerà la carica di amministratore delegato e la compagnia all’inizio del 2025, dopo aver svolto questa funzione per sette anni. A quel punto, Kenton Jarvis succederà a Johan e diventerà ceo di easyJet.

Jarvis è l’attuale chief financial officer, ed è membro del consiglio di amministrazione di easyJet da quando vi è entrato nel 2021. Durante il periodo di passaggio, continuerà a ricoprire il ruolo di cfo e a breve inizierà la ricerca del suo successore.

«Siamo tristi che Johan andrà in pensione da easyJet – ha commentato il presidente Stephen Hester – Ha svolto un ottimo lavoro come nostro ceo da dicembre 2017, guidando l’azienda attraverso le immense sfide del periodo Covid e impostando una strategia chiara, vincente per i clienti, gli azionisti e il nostro personale. Viviamo un buon momento e Johan sarà con noi per chiudere l’anno in corso».

E ha aggiunto: «Siamo inoltre lieti di poter annunciare Kenton come nostro prossimo ceo, consentendo una transizione ordinata e senza intoppi. La nomina è stata effettuata dopo un processo approfondito con un forte ventaglio di candidati interni ed esterni. Siamo concentrati sull’esecuzione del piano a medio termine e sui relativi obiettivi finanziari stabiliti all’inizio di quest’anno, che vedono Kenton come la persona ideale per guidare il nostro team esecutivo. Da quando è entrato in easyJet nel 2021, è pienamente coinvolto e partirà con entusiasmo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di easyJet