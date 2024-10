easyJet, il cfo sarà da gennaio Jan De Raeymaeker

Nuovi incarichi ai piani alti di easyjet: dal gennaio 2025 Jan De Raeymaeker entrerà a far parte del consiglio di amministrazione come chief financial officer, subentrando a Kenton Jarvis, il quale, come già annunciato, assumerà il ruolo di chief executive officer, succedendo a Johan Lundgren.

Attualmente, Jan De Raeymaeker è chief financial officer di Lineas, il più grande operatore privato di trasporto ferroviario merci in Europa, dove è responsabile dei team finance, legal e purchasing. In precedenza, De Raeymaeker aveva ricoperto il ruolo di cfo presso Brussels Airlines, giocando un ruolo chiave nella trasformazione della funzione finanziaria dell’azienda, contribuendo alla crescita significativa del numero di passeggeri nell’ambito del riposizionamento strategico della compagnia aerea.

Stephen Hester, presidente di easyJet, ha dichiarato: «De Raeymaeker porta con sé una vasta esperienza nei settori delle compagnie aeree e dei trasporti, oltre a un’ottima conoscenza del mercato europeo continentale. Con Jan e Kenton realizzeremo la nostra ambizione di diventare la prima compagnia aerea in Europa, con benefici per i nostri clienti, stakeholder e dipendenti».

Da parte sua Kenton Jarvis, futuro ceo, ha aggiunto: «La profonda conoscenza di Jan del settore dei trasporti e delle compagnie aeree sarà di grande valore per easyJet e la sua competenza finanziaria e commerciale sarà essenziale mentre continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi e perseguire la nostra missione di rendere i viaggi low cost più semplici per tutti. Sono entusiasta di poter lavorare con lui».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di easyJet.