easyJet, il piano di espansione in Italia per l’estate 2025

EasyJet annuncia un significativo piano di espansione in Italia per la stagione estiva 2025, con l’apertura di due nuove basi operative a Milano Linate e Roma Fiumicino e l’introduzione di 27 nuove rotte. Con la conferma del ruolo di remedy taker per i voli a corto raggio nell’operazione Ita-Lufthansa, l’azienda consolida la sua strategia di crescita nel mercato italiano, che diventa così il secondo più importante dopo il Regno Unito.

Il progetto prevede l’attivazione di cinque aeromobili a Linate, con 120 dipendenti e 21 destinazioni, comportando un incremento della capacità del 145%. A Fiumicino saranno invece impiegati tre aeromobili, 130 dipendenti e 16 destinazioni, con un aumento del 35% della capacità operativa.

Il network europeo si arricchisce di nuovi e strategici collegamenti verso città come Lisbona, Barcellona, Francoforte e Bruxelles, con un rafforzamento delle rotte sia leisure che business. «Abbiamo fatto uno sforzo per democratizzare il trasporto aereo in Europa e questo è lo sforzo che continueremo a fare anche in futuro», spiega Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia.

L’investimento complessivo si traduce in oltre 14 milioni di posti disponibili per l’estate, 250 rotte da e per 20 aeroporti italiani, con 38 aeromobili basati e più di 1500 dipendenti.

RAPPORTO CON LE AGENZIE DI VIAGGI

L’azienda chiarisce la sua visione del rapporto con le agenzie di viaggi: «Lavoriamo in modo proattivo con loro, soprattutto sulle rotte business – sottolinea Lagorio – Nonostante l’85% delle prenotazioni avvenga direttamente online, easyJet è aperta alla collaborazione, purché vengano rispettate le regole di distribuzione».

«Per noi essere low cost significa essere efficienti e offrire un servizio ad alto valore aggiunto – precisa Lagorio – Vogliamo un’offerta accessibile nei prezzi e nel prodotto, con un’attenzione al rapporto qualità-prezzo che in inglese chiamiamo value for money».

STRATEGIA DI SVILUPPO

La compagnia punta a una crescita mirata, preferendo concentrarsi su alcuni aeroporti chiave piuttosto che disperdersi. «Vogliamo essere rilevanti per la comunità attorno a ogni aeroporto, offrendo il più ampio network possibile», spiega il country manager.