easyJet mette in vendita i voli invernali 2023-24

easyJet ha messo in vendita i voli per la stagione invernale 2024. Sono milioni i posti a disposizione su oltre 138mila voli in partenza tra il 1° dicembre 2023 e il 23 marzo 2024, tra cui figurano più di 11.800 collegamenti da e per l’Italia. Prenotando in anticipo, si può avere accesso a tariffe vantaggiose.

Con voli verso circa 225 destinazioni tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente in partenza da ben 19 aeroporti italiani, i passeggeri di easyJet hanno una vasta scelta sia che si tratti di visitare i mercatini di Natale, sia che si progetti di trascorrere qualche giorno sulle piste da sci o di inseguire il sole d’inverno.

Da Milano Malpensa, si potrà andare alla volta di Lisbona, Fuerteventura, Tenerife e Parigi, quest’ultima raggiungibile anche dagli scali di Napoli Capodichino e Venezia Marco Polo.

Per chi guarda alle destinazioni fuori dall’Europa, Sharm el-Sheikh sarà pronta ad accogliere i passeggeri in partenza da tutte e tre le basi di easyJet (Milano Malpensa, Venezia e Napoli) anche durante i mesi più freddi.