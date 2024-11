easyJet, poker di nuove rotte estive

È già aria d’estate per easyJet, che ha annunciato il lancio di quattro nuove rotte sull’Italia nella sua summer 2025 su Edimburgo, Palma di Maiorca, Basilea e Londra. Le quattro rotte ampliano ulteriormente il network da e per gli aeroporti di Olbia, Palermo e Rimini.

Nel dettaglio, a partire dal 1° maggio 2025, la compagnia low cost collegherà l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda a Edimburgo con voli settimanali. Il nuovo collegamento va a consolidare il portafoglio di destinazioni raggiungibili da Olbia, dove easyJet è il primo vettore con un ventaglio di 18 mete nazionali e internazionali, perfette per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori. Per citare alcuni esempi, in aggiunta a Edimburgo, con voli diretti sono raggiungibili importanti capitali europee, quali Londra, Amsterdam, Berlino e Parigi, così come città più piccole, ma non meno caratteristiche, come Nizza, Bordeaux o Bristol.

L’altra novità in arrivo anche per i passeggeri in partenza da Palermo, riguarda il nuovo collegamento diretto con Palma di Maiorca, isola maggiore delle Baleari, disponibile a partire dal 23 giugno con due frequenze settimanali.

Con il nuovo collegamento, salgono a 13 le destinazioni raggiungibili con easyJet dall’aeroporto di Palermo per la prossima estate. Ad affiancare Palma, ci sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee, ideali per qualsiasi tipologia di viaggio si stia ricercando: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Nizza, Basilea, Ginevra e Lione. Per chi desidera restare in Italia, sono disponibili voli diretti verso Milano e Napoli.

Poi c’è la novità operativa su Rimini: l’aeroporto italiano che più di recente ha fatto il suo ingresso nel network della compagnia e da dove verranno garantite, sempre nella prossima estate, partenze verso Basilea e Londra Gatwick con due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica.

Le nuove rotte arricchiscono il network di oltre 220 collegamenti operati da e verso 19 aeroporti italiani, permettendo ai passeggeri easyJet un’ampia connettività e la migliore esperienza di volo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di easyJet