easyJet rafforza l’offerta in Italia: poker di rotte internazionali

easyJet amplia il network in vista dell’estate 2026. Già da marzo via a nuove rotte da Cagliari, Bari e Roma Fiumicino, verso Francia e Regno Unito, inoltre a giugno partirà il primo collegamento domestico tra Milano Linate e Brindisi.

I NUOVI VOLI INTERNAZIONALI

La prima a decollare il 30 marzo sarà la nuova Roma Fiumicino-Newcastle, prevista due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì.

Dal 23 giugno 2026 sarà l’aeroporto di Cagliari che vedrà attivarsi due collegamenti internazionali verso la Francia. Il primo unirà Cagliari a Bordeaux con voli ogni martedì e venerdì; il secondo partirà lo stesso giorno e collegherà Nizza con la città sarda, sarò operativo il martedì e il sabato.

Con queste 2 nuove rotte, lo scalo cagliaritano potrà contare su collegamenti verso quattro città francesi, aggiungendo Bordeaux e Nizza alle tratte già consolidate per Lione e Parigi.

A partire dal 3 luglio Bari sarà poi collegata a Manchester con due frequenze settimanali, il lunedì e venerdì. Con questo nuovo collegamento, lo scalo di Bari raggiunge la sua terza destinazione nel Regno Unito dopo Bristol e Londra Gatwick.

DEBUTTA IL PRIMO MILANO LINATE – BRINDISI

Sul fronte dei nazionali, dal 23 giugno 2026 sarà attivo da Brindisi il collegamento per Milano Linate con quattro frequenze settimanali, il lunedì, il martedì, giovedì e il sabato.

Si tratta del primo collegamento domestico operato dalla nuova base milanese. «L’annuncio del collegamento tra l’aeroporto di Brindisi e Linate, scalo strategico per la mobilità nazionale e per i collegamenti verso il nord Italia – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –, è un’ottima notizia per il territorio. Il collegamento con il city airport del capoluogo lombardo, sul quale stiamo lavorando da tempo, risponde alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e visitatori e rafforza la centralità del nostro sistema aeroportuale nel panorama nazionale. Questo collegamento implementa in maniera tangibile la nostra strategia di sviluppo infrastrutturale e di connessione del territorio pugliese con i principali hub del Paese. Abbiamo lavorato con serietà per soddisfare le aspettative del territorio e garantire una connettività adeguata».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di easyJet