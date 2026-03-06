easyJet, rotta Malpensa-Berlino da fine giugno

easyJet alza ancora l’offerta estiva e annuncia un nuovo collegamento da Milano Malpensa per Berlino, operativo dal 23 giugno 2026 fino a fine ottobre, con sei frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e la domenica.

Nel cuore dell’estate invece, la programmazione sarà su tre voli settimanali, operativi il martedì, venerdì e domenica, garantendo la massima flessibilità per soggiorni brevi e per integrare Berlino in itinerari di viaggio più ampi.

La città è da sempre una destinazione di grande richiamo che affascina ogni anno milioni di visitatori grazie a un’offerta culturale di primo piano che spazia dall’Isola dei Musei, patrimonio Unesco, ai simboli della storia contemporanea come la Porta di Brandeburgo, il Reichstag e i resti del Muro di Berlino. Berlino è animata inoltre da quartieri creativi comeKreuzberg e Prenzlauer Berg, da una scena artistica e musicale tra le più vivaci d’Europa e da un ecosistema economico e tecnologico in costante crescita.

Con questa nuova rotta, easyJet sale a quattro collegamenti tra Milano Malpensa e la Germania.