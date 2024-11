easyJet sbarca a Rimini dal 2025 e punta su Basilea e Londra

easyJet si prepara a decollare dall’aeroporto di Rimini e San Marino “Federico Fellini”. La low cost britannica ha annunciato l’avvio delle operazioni a partire dal prossimo 16 aprile, con i collegamenti Rimini-Basilea e Rimini-Londra Gatwick: due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica. I voli saranno in vendita dal 19 novembre.

L’apertura delle operazioni si inserisce nella strategia di lungo periodo di sviluppo delle destinazioni e di rafforzamento della presenza della compagnia in Italia, con l’obiettivo di ottimizzare il proprio network e garantire una crescita sostenibile nel mercato italiano, continuando ad offrire tariffe convenienti per volare da e per il Paese. easyJet è una delle tre compagnie, insieme a Air France e Iag, individuate per gestire gli slot rilasciati da Ita e Lufthansa.

Le nuove tratte entrano così a far parte dell’ampio network di easyJet che conta oltre 220 rotte da e verso 19 aeroporti italiani. Inoltre, l’avvio dei collegamenti con Londra e Basilea consentirà ai viaggiatori internazionali di accedere facilmente alla riviera romagnola, offrendo al tempo stesso una migliore connettività con l’Europa per i residenti.

«Rimini entra a far parte del nostro network, aggiungendosi alle oltre 150 destinazioni di easyJet in Europa – la conferma di Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia – Questi nuovi collegamenti consentiranno ai nostri clienti che vivono nei bacini di utenza di questi importanti aeroporti di avere accesso alle bellezze della Romagna, già a partire dalla prossima primavera. E ci auguriamo che molti romagnoli ne vogliano approfittare per volare per la prima volta con easyJet, per visitare Londra e il Regno Unito, oppure Basilea, l’Alsazia, Friburgo e la Foresta Nera».

Leonardo Corbucci, ceo dell’Aeroporto di Rimini: «Da aprile del 202 easyJet collegherà Rimini con Londra Gatwick e Basilea e sarà un punto di partenza di una collaborazione che ci auguriamo possa crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni. Grazie alle attività messe in campo in questa prima fase del Piano di sviluppo dell’aeroporto, compresa la recente ufficializzazione che l’evento Routes Europe si svolgerà a Rimini nel 2026, siamo orgogliosi di confermare che i risultati finora ottenuti ci danno ragione di credere che la strada intrapresa sia quella giusta».

«In una fase ancora complessa per il mercato interno – sottolinea il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – diventa sempre più decisivo investire sui mercati internazionali per rafforzare la competitività e l’economia del territorio e continuare ad essere leader. Il “Fellini” è pietra angolare di queste ambizioni, capaci di tradursi in traguardi concreti grazie ad un forte lavoro di squadra, come nel caso della nuova importante collaborazione. Grazie a queste sinergie stiamo progressivamente riconquistando qualcosa che rischiava di essere perduto».

Le foto sono state inviate dall’ufficio stampa di easyJet.