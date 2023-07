easyJet volerà in inverno da Napoli a Hurghada e Gran Canaria

easyJet si prepara già alla prossima winter ampliando la propria offerta da Napoli. In arrivo due nuovi collegamenti internazionali da fine ottobre: il ripristino del volo per Hurghada e l’ingresso di un’inedita rotta per Gran Canaria.

Dal 31 ottobre, dunque, si riavvia il volo per di Hurghada, la città egiziana che si estende per 40 km lungo la costa del Mar Rosso. La destinazione sarà raggiungibile dall’aeroporto di Capodichino con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato.

Per chi invece insegue il mare anche d’inverno, dal 29 ottobre easyJet collegherà per la prima volta Napoli con Gran Canaria, la piccola perla spagnola immersa nell’Oceano Atlantico. La meta sarà raggiungibile con un volo a settimana, ogni domenica.