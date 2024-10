Easyweeks, il t.o. “femmina” in fiera con i suoi viaggi tailor made

Il tour operator marchigiano Easyweeks arriva alla fiera di Rimini con Manila Salvatelli, amministratore delegato, e Gianna Forlastro, managing director. L’operatore specializzato in viaggi nel Nord Europa è al Pad. C1 – Stand 138/203 e propone alle agenzie di viaggi un prodotto su misura e fortemente brandizzato sulla destinazione.

Alle classiche proposte, si aggiunge una nuova formula dedicata ai viaggi ecoluxury, dove per lusso si intende l’esclusività dell’esperienza, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente.

«Aumentano le agenzie che ci danno fiducia – afferma Forlastro – La distribuzione apprezza la cura che mettiamo nel redigere i preventivi, per una larghissima parte personalizzati e differenti l’uno dall’altra in Nord Europa. Guardando con fiducia al prossimo anno, possiamo annunciare che il primo semestre 2024 si è chiuso superando l’anno scorso. Questo, probabilmente perché coloro che desiderano viaggiare in modo sostenibile trovano nelle nostre proposte l’essenza del viaggio in ambienti incontaminati, a contatto con la cultura locale, per vacanze detox.

Il t.o. investe molto nella formazione dei suoi operatori e sulla riconoscibilità del marchio con un’offerta che va oltre i classici itinerari in Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda, Danimarca, proponendo un Nord Europa al di là degli stereotipi classici, con la rotta Artica in bus, le Isole Lofoten e altre mete “unspoiled”.

«Il Nord Europa, quest’anno, avrà una carta in più da giocare: le spettacolari aurore boreali. In quest’ultimo anno un’impressionante e fortissima attività solare ha generato esplosioni solari a 149 milioni di km dalla terra. Non a caso in primavera sono state viste “northern lights” anche a latitudini molto inusuali, addirittura in nord Italia», spiega la manager.

Ma Easyweeks non si ferma solo al Nord Europa e propone altre esperienze come i Cammini, a partire da Santiago de Compostela, il Cammino dei Fari e Rota Vicentina, riproposti con tante nuove idee dallo scorso aprile.

«Torniamo con il Centro Sudamerica in primis Messico, Colombia, Brasile sempre con lo stesso claim “Vivi l’essenza del Mondo” – conclude Forlastro – Proponiamo poi Seychelles e Mauritius, isole sulle quali l’offerta non è basata su villaggi o singole sistemazioni, ma con tour da 8 giorni ed escursioni guidate».

Easyweeks festeggia nel 2024 il 13° compleanno ed è uno dei primi tour operator completamente online fondato da donne.



La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Easyweeks