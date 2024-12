Ecommerce, i 5 trend che rivoluzioneranno i viaggi

Come ridisegnerà i viaggi nel 2025 l’ecommerce, un mercato, che per l’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, rappresenta nel 2024 in Italia il 56% del settore dell’ospitalità? Una risposta arriva da Scalapay, che analizza i trend riguardo al futuro del turismo legato al mercato del commercio elettronico, individuando cinque tendenze-chiave che trasformeranno il modo in cui i consumatori pianificano e vivono i viaggi, di cui sicuri protagonisti saranno l’uso sempre più avanzato dell’intelligenza artificiale, l’attenzione crescente del consumatore verso la trasparenza e la fiducia nelle interazioni digitali, e la scelta di soluzioni di pagamento innovative, come il Bnpl (Buy now pay later), che stanno trasformando l’accessibilità alle esperienze di viaggio, rendendole più democratiche e flessibili.

In particolare, il buy now pay later è una leva strategica per la democratizzazione del turismo con il 41% degli italiani che lo considera tra i metodi di pagamento più importanti per acquisti relativi ai viaggi, il 32% che spende di più rateizzando e il 18% che senza la possibilità di dilazionare i propri pagamenti non acquisterebbe.

Matteo Ciccalè, vice president of strategic growth di Scalapay, commenta: «Il buy now pay later è ormai ritenuto indispensabile da metà della popolazione italiana per gli acquisti legati al mondo dei viaggi, con evidenze che mostrano un aumento significativo della spesa quando i consumatori adottano questa soluzione. Nonostante l’elevata domanda e l’interesse in costante crescita verso i pagamenti dilazionati, solo una minoranza di esercenti ha integrato queste opzioni. Questo rappresenta una straordinaria opportunità per il trade di intercettare una domanda sempre più diffusa e soddisfare i nuovi bisogni dei viaggiatori».

Queste le cinque tendenze secondo Scalapay:

VIAGGI SU MISURA

La ricerca di esperienze personalizzate rappresenta la priorità per i viaggiatori di oggi ai quali, grazie all’uso dell’Ai, gli agenti di viaggi possono offrire itinerari su misura, suggerimenti basati sul budget e consigli personalizzati in tempo reale.

Inoltre, innovazioni come la realtà aumentata (Ar) e virtuale (Vr) permettono ai viaggiatori di esplorare virtualmente una villa sul mare che vogliono affittare, o di esplorare le strade di una città prima ancora di prenotare. Tutte opportunità che per gli operatori sono un’arma in più per conquistare nuovi clienti.

CREDIBILITÀ

Secondo Scalapay, la credibilità sarà il fattore determinante dei nuovi viaggi: recensioni verificate, descrizioni trasparenti e protezione contro le truffe devono essere al centro dell’offerta. Per le aziende della filiera, ciò significa investire in strumenti che aumentino la sicurezza e adottare una comunicazione chiara in ogni fase dalla ricerca, dalle destinazioni al check-out.

OFFRIRE ESPERIENZE AUTENTICHE

Il viaggiatore di oggi, e ancor di più quello del futuro, non si accontenta più di passare qualche giorno in vacanza, ma vuole vivere il viaggio sperimentando esperienze immersive, autentiche, tipiche. Esperienze che uniscono avventura, scoperta culturale e rigenerazione personale guidano ormai le scelte di viaggio, perciò, diventano parte della costruzione del viaggio offerto anche informazioni e contenuti reali veicolati per esempio da influencer, che contano su community reali e interattive, ma anche dagli utenti stessi tramite i social network.

DEMOCRATIZZARE I VIAGGI

Le opzioni di pagamento innovative, come il Bnpl proposto da Scalapay, contribuiscono a una maggiore accessibilità all’esperienza di viaggio. Oggi è possibile distribuire/dilazionare il costo di voli, hotel e gli stessi pacchetti in rate, consentendo ai consumatori di vivere soggiorni memorabili senza sacrificare il budget. Per gli operatori del settore travel, il Bnpl rappresenta una leva strategica per aumentare le prenotazioni, attrarre viaggiatori premium e mantenere elevata la percezione del valore delle offerte.

CUSTOMER SERVICE VELOCE E FLESSIBILE

Dalla prenotazione del viaggio all’arrivo e alla ripartenza, le piattaforme devono garantire notifiche puntuali, opzioni di check-in semplificate e conferme immediate, fino a procedure di rimborsi rapidi: la cura di tali servizi, che non possono più essere considerati ancillari, è determinante per fidelizzare i clienti di oggi e del futuro.