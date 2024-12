Ectaa, a Bruxelles il Travel Summit 2025: focus sulla protezione dei viaggi

Tutte le misure per tutelare viaggi e viaggiatori: questo il tema caldo del prossimo Travel Summit dell’Ectaa, European council of travel agent associations, dopo che nella precedente edizione era stato affrontato il problema dei pagamenti per i viaggi organizzati. L’evento si terrà in Belgio, a Bruxelles, all’Hilton Grand Place Hotel.

Le criticità di questo aspetto riguarda sia la tutela dei viaggi nel B2B che nel B2C attraverso gli ecosistemi di viaggio. Questo evento riunirà più di 100 professionisti, politici e parti interessate leader del settore per affrontare le sfide e le opportunità che plasmano il futuro della protezione dei viaggi.

Nella nota di presentazione, l’Ectaa evidenzia che la protezione dei viaggi è un elemento chiave della gestione del rischio nel settore dei viaggi, poiché affronta le vulnerabilità esposte durante la crisi sanitaria globale e i rischi in corso come l’instabilità macroeconomica, le tensioni geopolitiche e le sfide ambientali. Sia le aziende che i consumatori necessitano di soluzioni robuste ed economicamente vantaggiose per garantire fiducia e stabilità nell’ecosistema dei viaggi.

Lo stesso Frank Oostdam, presidente dell’Ectaa, sottolinea l’importanza di affrontare questi problemi nell’annunciare l’evento: «La protezione dei viaggi è una pietra angolare della fiducia e della stabilità nel settore dei viaggi. Questa conferenza fornisce una piattaforma essenziale per lo scambio di competenze, la promozione della collaborazione e la promozione dell’innovazione per creare soluzioni solide ed economicamente vantaggiose, affrontando le sfide affrontate sia dalle aziende che dai consumatori. Miriamo a costruire un ecosistema di viaggi più resiliente e, in ultima analisi, più competitivo».

Il Travel Summit 2025 si concentrerà su questioni critiche, tra cui la comprensione dei requisiti distinti per la protezione dei viaggi B2B e B2C, le strategie per mitigare i rischi gestendo efficacemente i costi associati; l’impatto della concorrenza e dei quadri normativi sulla protezione dei viaggi, e ancora esplorare approcci innovativi per migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la sostenibilità dei meccanismi di protezione.

La giornata del summit sarà caratterizzata da approfondimenti di esperti, soluzioni pratiche e dialogo costruttivo, con l’obiettivo di affrontare le complessità della protezione dei viaggi promuovendo al contempo la crescita sostenibile del settore. Questo evento rappresenta un’opportunità unica a Bruxelles, fungendo da iniziativa ambiziosa per plasmare il futuro della protezione dei viaggi attraverso il dialogo e la collaborazione trasformativi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ectaa